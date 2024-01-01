Волинянка передала в музей прапори в пам‘ять про сина та чоловіка військових

Оксана Лобанова, дружина прикордонника Юрія Лобанова і мама військового Єгора Лобанова, котрі загинули у 2022 році, передала Ковельський історичний музей державні стяги та бойові прапори.



Про це повідомила головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз, пише



Серед експонатів, які будуть на зберіганні в музейних фондах — прапор третього окремого полку ССО ЗСУ, прапор десантно-штурмових військ ЗСУ, прапор України з підписами військових третього Луганського прикордонного загону та локаціями, де велися бої, а також стяг, що вкривав тіло Єгора Лобанова під час прощання з ним.



"Оксана Лобанова, жінка з пораненою душею та серцем, сповненим безмежної любові до своїх рідних, передала особисті речі свого сина у музей, щоб ми пам’ятали про наших Героїв, і усвідомлювали, якою ціною ми захищаємо свою ідентичність і право жити на рідній землі", — зазначила музейниця.



Наразі Ковельський історичний музей продовжує збір матеріалів російсько-української війни для комплектування фондів. Зібрані експонати стануть частиною оновленої постійної експозиції та базою для розширення тематичного розділу "Україна незламна".



Що відомо про полеглих ковельчан Лобанових



24-річний Єгор Лобанов із Ковеля — випускник Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та Одеської військової академії. З серпня 2018 року брав участь в бойових діях в зоні АТО.



У червні 2020 року Єгору Лобанову отримав звання старшого лейтенанта. З вересня 2019 року до лютого 2022 року — командир групи спеціального призначення. Загинув Єгор Лобанов 28 лютого 2022-го під час спецоперації біля міста Токмак у Запорізькій області, врятувавши своїм вчинком восьмеро людей. Його поховали на Алеї Героїв Ковельського міського кладовища.



Указом президента 12 березня 2022 року ковельчанин посмертно отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.



49-річний Юрій Лобанов із квітня 2022 року був молодшим інспектором прикордонної служби. Брав участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях. У липні того ж року приїхав у відпустку до Ковеля, щоб відновити здоров'я та повернутися на передову.



13 серпня 2022 року разом із бойовим побратимом, ковельчанином Юрієм Кисляком загинув в автокатастрофі на Закарпатті, куди вони їхали на ротацію. Його поховали поряд із сином на Алеї Героїв.



Сину й батьку Лобановим посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин міста Ковеля".

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