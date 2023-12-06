Школярі у Луцьку переробляють електронні сигарети на павербанки. ВІДЕО

Даніель Сомов разом з однокласником Андрієм Фолішевичем почали переробляти використані електронні сигарети на зарядні пристрої, які хочуть передати військовим.



Автор ідеї – 13-річний Даніель розповів



Ідею переробляти пристрої для куріння у павербанки підгледіли в інтернеті і почали експериментувати. Зараз хлопці тестують саморобні прилади і займаються очисткою акумуляторів, а коли створять декілька десятків, хочуть передати волонтерам, щоб завезли на фронт.



"Я взнав, що на фронтах немає світла, немає чим підзарядити телефон, то треба допомагати хоч чимось", — каже 12-річний Андрій.



Школярі планують оголосити збір на корпуси старих повербанків, бо поки що доводиться їх купувати. Тому справу підтримують батьки Тетяна і Микола Сомові.



"Старший син попробував раз зробити павербанка, вийшло, але це треба труд, сидіти, спаювати, відрізати, з’єднувати ці проводки. Але думаю, нашим воїнам там на передовій, хто може, тим і помагають. Тому, сподівають, і нам допоможуть з цими запчастинами", — говорить мама Даніеля.



Батьки кажуть: у сім’ї ніхто не палить, тому використані електронні прилади для куріння збирають у різних місцях. А паяти хлопці вчаться з татом та на гуртку радіоелектронного конструювання.



"Такий повербанк може без проблем зарядити двічі гаджет. У ньому вмонтований Micro-USB-порт і заряджається стандартно, як повербанк і відповідно можна заряджати будь-який телефон чи інший пристрій", — каже Микола Соловенюк.



Керівник гуртка додав, що для створення повербанків можна також використовувати акумулятори зі старих ноутбуків, електроавтомобілів та інших пристроїв.

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