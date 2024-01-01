Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Сьогодні, 21:07
Сьогодні, 28 січня, в Маневичах попрощалися із двома загиблими на Донеччині молодими Героями.
Про це пише видання "Нова доба".
"Професійному музиканту, гітаристу, звукооператору Олександру Голодюку, який на війні став оператором БПА, навіки - 38 років.
Андрій Міщук - 36-річний. Він працював у Маневицькій ВК-42. У боротьбі із російськими окупантами був гранатометником.
Подвійний біль і скорбота... Невимовна туга двох родин... Обох Воїнів разом відспівали у Свято-Воскресенькому храмі, тисячі людей зі сльозами на очах і вдячністю у своїх серцях віддали шану Українським Захисникам. Вічна їм слава і незгасна пам'ять! Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише видання "Нова доба".
"Професійному музиканту, гітаристу, звукооператору Олександру Голодюку, який на війні став оператором БПА, навіки - 38 років.
Андрій Міщук - 36-річний. Він працював у Маневицькій ВК-42. У боротьбі із російськими окупантами був гранатометником.
Подвійний біль і скорбота... Невимовна туга двох родин... Обох Воїнів разом відспівали у Свято-Воскресенькому храмі, тисячі людей зі сльозами на очах і вдячністю у своїх серцях віддали шану Українським Захисникам. Вічна їм слава і незгасна пам'ять! Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Сьогодні, 21:07
У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих
Сьогодні, 20:45
Зеленський оприлюднив декларації за 2021 і 2022 роки
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
В Україні дешевшають огірки: які ціни
Сьогодні, 19:28