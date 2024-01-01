Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком





Про це пише видання



"Професійному музиканту, гітаристу, звукооператору Олександру Голодюку, який на війні став оператором БПА, навіки - 38 років.



Андрій Міщук - 36-річний. Він працював у Маневицькій ВК-42. У боротьбі із російськими окупантами був гранатометником.



Подвійний біль і скорбота... Невимовна туга двох родин... Обох Воїнів разом відспівали у Свято-Воскресенькому храмі, тисячі людей зі сльозами на очах і вдячністю у своїх серцях віддали шану Українським Захисникам. Вічна їм слава і незгасна пам'ять! Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 28 січня, в Маневичах попрощалися із двома загиблими на Донеччині молодими Героями.Про це пише видання "Нова доба" "Професійному музиканту, гітаристу, звукооператору, який на війні став оператором БПА, навіки - 38 років.- 36-річний. Він працював у Маневицькій ВК-42. У боротьбі із російськими окупантами був гранатометником.Подвійний біль і скорбота... Невимовна туга двох родин... Обох Воїнів разом відспівали у Свято-Воскресенькому храмі, тисячі людей зі сльозами на очах і вдячністю у своїх серцях віддали шану Українським Захисникам. Вічна їм слава і незгасна пам'ять! Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію