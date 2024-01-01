Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком

Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Сьогодні, 28 січня, в Маневичах попрощалися із двома загиблими на Донеччині молодими Героями.

Про це пише видання "Нова доба".

"Професійному музиканту, гітаристу, звукооператору Олександру Голодюку, який на війні став оператором БПА, навіки - 38 років.

Андрій Міщук - 36-річний. Він працював у Маневицькій ВК-42. У боротьбі із російськими окупантами був гранатометником.

Подвійний біль і скорбота... Невимовна туга двох родин... Обох Воїнів разом відспівали у Свято-Воскресенькому храмі, тисячі людей зі сльозами на очах і вдячністю у своїх серцях віддали шану Українським Захисникам. Вічна їм слава і незгасна пам'ять! Щирі співчуття їхнім рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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