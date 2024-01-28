У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих





Про це повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, пише



"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові.



На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань.



Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - йдеться в повідомленні.



Ніколюк уточнив, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта – в Україні.



Генерал-майор уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає".



"Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", – сказав Ніколюк.



Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.



"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.Про це повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор, пише Українська правда "500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові.На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань.Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - йдеться в повідомленні.Ніколюк уточнив, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта – в Україні.Генерал-майор уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає"."Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", – сказав Ніколюк.Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота."Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота", – сказав він.

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