У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих

У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих
В України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

Про це повідомив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, пише Українська правда.

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові.

На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань.

Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - йдеться в повідомленні.

Ніколюк уточнив, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта – в Україні.

Генерал-майор уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає".

"Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", – сказав Ніколюк.

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах – це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день – це піхота", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Сьогодні, 21:07
У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих
Сьогодні, 20:45
Зеленський оприлюднив декларації за 2021 і 2022 роки
Сьогодні, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
В Україні дешевшають огірки: які ціни
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Сьогодні, 21:07
Угорщина заявила, що «не отримала доказів»» постачання Північною Кореєю зброї росії Угорщина заявила, що «не отримала доказів»» постачання Північною Кореєю зброї росії
27 січень, 20:30
На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць На Донеччині загинув 22-річний Герой з Волині Юрій Куць
26 січень, 15:04
На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком На Волині попрощались із 23-річним Героєм Артуром Мельничуком
26 січень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подвійний біль: у селищі на Волині попрощалися з двома Героями Олександром Голодюком та Андрієм Міщуком
Сьогодні, 21:07
 0
У ЗСУ розповіли, чи зможуть підготувати 500 тисяч мобілізованих
Сьогодні, 20:45
 0
Зеленський оприлюднив декларації за 2021 і 2022 роки
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні дешевшають огірки: які ціни
Сьогодні, 19:28
 0
Медіа
відео
1/8