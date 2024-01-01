Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



У Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Середня добова температура 0°.



На території Волинської області теж буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0- 5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 29 січня, у Луцьку та по області буде хмарно та без опадів.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.Середня добова температура 0°.На територіїтеж буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0- 5° тепла.

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