В Україні дешевшають огірки: які ціни

В Україні дешевшають огірки: які ціни
В Україні знизилися ціни на тепличні огірки. Наразі їх продають по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це пише Аgroreview.

За словами експертів, зниження цін на огірки зумовлене одразу кількома факторами.

Як зазначають представники оптових компаній, зацікавленість покупців у закупівлі цієї продукції помітно впала, що негативно позначилося на цінах.

“При цьому більшість продавців не встигла розпродати всі наявні запаси даного овочу. Як наслідок, якість огірка на складах стрімко погіршується, що посилює ситуацію на ринку і також провокує цінове зниження”, – зауважують аналітики.

Вони пояснюють, що саме тому продавці були змушені знижувати відпускні ціни на тепличний огірок, щоб активізувати темпи збуту і не допустити накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції.

За даними моніторингу проекту, на сьогоднішній день основні продажі тепличного огірка здійснюються по 70-100 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

“При цьому якість турецького огірка, який на сьогоднішній день складає основну пропозицію на українському ринку, помітно погіршилася, що вкрай негативно позначається на цінах у даному сегменті”, – підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що незважаючи на суттєве здешевлення, на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні коштують у середньому на 29% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

“При цьому оператори ринку зазначають, що пропозиція цієї продукції в місцевих комбінатах дуже малооб’ємна, а постачання із зовнішнього ринку нестабільні. Тому вони не відкидають, що вже наступного тижня ситуація в сегменті тепличного огірка може змінитися”, – прогнозують аналітики.

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Теги: огірки, продаж, ціна
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