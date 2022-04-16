Ракетна атака росії: на Полтавщині є влучання в промисловий об’єкт
Сьогодні, 22:00
У Кременчуцькому районі Полтавської області внаслідок ворожого обстрілу є влучання в промисловий об’єкт.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.
Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Згодом очільник області повідомив, що потерпілих немає.
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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.
Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Згодом очільник області повідомив, що потерпілих немає.
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