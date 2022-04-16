Ракетна атака росії: на Полтавщині є влучання в промисловий об’єкт





Про це Філіп Пронін.



"Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.



Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.



Згодом очільник області повідомив, що потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кременчуцькому районі Полтавської області внаслідок ворожого обстрілу є влучання в промисловий об’єкт.Про це повідомив голова Полтавської ОВА"Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.Згодом очільник області повідомив, що потерпілих немає.

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