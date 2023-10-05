У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік





Про це повідомили у ДСНС та у Львівській міськраді, пише



Займання сталося в одній з кімнат на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.



«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, 2 поверх був заповнений димом. Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом зі співробітниками поліції та персоналом закладу 130 людей», — йдеться у повідомленні ДСНС.



Станом на 20:27 пожежу ліквідували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові ввечері 28 січня через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік. Причина смерті — численні опіки та отруєння продуктами горіння.Про це повідомили у ДСНС та у Львівській міськраді, пише Громадське Займання сталося в одній з кімнат на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, 2 поверх був заповнений димом. Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом зі співробітниками поліції та персоналом закладу 130 людей», — йдеться у повідомленні ДСНС.Станом на 20:27 пожежу ліквідували.

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