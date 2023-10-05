У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік
28 січень, 23:14
У Львові ввечері 28 січня через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік. Причина смерті — численні опіки та отруєння продуктами горіння.
Про це повідомили у ДСНС та у Львівській міськраді, пише Громадське.
Займання сталося в одній з кімнат на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, 2 поверх був заповнений димом. Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом зі співробітниками поліції та персоналом закладу 130 людей», — йдеться у повідомленні ДСНС.
Станом на 20:27 пожежу ліквідували.
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Про це повідомили у ДСНС та у Львівській міськраді, пише Громадське.
Займання сталося в одній з кімнат на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, 2 поверх був заповнений димом. Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом зі співробітниками поліції та персоналом закладу 130 людей», — йдеться у повідомленні ДСНС.
Станом на 20:27 пожежу ліквідували.
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