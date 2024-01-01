3 тисячі снарядів Франція передаватиме Україні щомісяця





Як інформує Іван Гаврилюк із посиланням на міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.



"Офіційний Париж ще раз показав стійкість підтримки України. Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких буде поставлено найближчим часом. Щодо 155-мм снарядів для французьких артсистем, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", - сказав Гаврилюк.



Він подякував президентові Франції, міністру збройних сил Франції та всьому французькому народу за значну допомогу Україні у боротьбі з російською агресією, а також за лідерство в Коаліції артилерії та кроки щодо посилення вогневої могутності українського війська.



За словами заступника міністра, на першому засіданні Коаліції артилерії в Парижі, в якому взяли участь 22 держави, представники української делегації аргументовано озвучили потребу ЗСУ, а також з огляду на загрози в майбутньому говорили про військово-технічне співробітництво на довгостроковій підтримці українського війська.



"Зокрема, ми обговорювали питання надання Україні артилерійських засобів, снарядів, постачання запасних частин до артсистем, або їх виробництво на території України, питання вдосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів, а також говорили про організацію ремонту артилерійського озброєння. Під час першого засідання. Коаліції артилерії прозвучали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України", - розповів Гаврилюк.



Він зазначив, що рф розкручує виробничі потужності військово-промислового комплексу, закуповує боєприпаси та ракети в інших країнах. "Наша відповідь має бути потужною. Незважаючи на існуючу проблематику у світі з виробництва боєприпасів та озброєння, ми з нашими партнерами повинні знайти можливості забезпечити Сили оборони всім необхідним", - наголосив заступник міністра.



На питання, які артсистеми Україна має намір закуповувати за кордоном, Гаврилюк відповів: "Наразі ведуться переговори з певними країнами та виробниками артсистем. Про їхні результати говорити поки що не можу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція щомісяця передаватиме Україні 3 тис снарядів для артилерійських систем французького виробництва калібром 155 мм.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомив заступник міністра оборони Україниіз посиланням на міністра Збройних сил Франції"Офіційний Париж ще раз показав стійкість підтримки України. Франція планує виготовити для України 78 "Цезарів", шість із яких буде поставлено найближчим часом. Щодо 155-мм снарядів для французьких артсистем, міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця", - сказав Гаврилюк.Він подякував президентові Франції, міністру збройних сил Франції та всьому французькому народу за значну допомогу Україні у боротьбі з російською агресією, а також за лідерство в Коаліції артилерії та кроки щодо посилення вогневої могутності українського війська.За словами заступника міністра, на першому засіданні Коаліції артилерії в Парижі, в якому взяли участь 22 держави, представники української делегації аргументовано озвучили потребу ЗСУ, а також з огляду на загрози в майбутньому говорили про військово-технічне співробітництво на довгостроковій підтримці українського війська."Зокрема, ми обговорювали питання надання Україні артилерійських засобів, снарядів, постачання запасних частин до артсистем, або їх виробництво на території України, питання вдосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів, а також говорили про організацію ремонту артилерійського озброєння. Під час першого засідання. Коаліції артилерії прозвучали важливі заяви з боку наших партнерів щодо подальшої військової підтримки України", - розповів Гаврилюк.Він зазначив, що рф розкручує виробничі потужності військово-промислового комплексу, закуповує боєприпаси та ракети в інших країнах. "Наша відповідь має бути потужною. Незважаючи на існуючу проблематику у світі з виробництва боєприпасів та озброєння, ми з нашими партнерами повинні знайти можливості забезпечити Сили оборони всім необхідним", - наголосив заступник міністра.На питання, які артсистеми Україна має намір закуповувати за кордоном, Гаврилюк відповів: "Наразі ведуться переговори з певними країнами та виробниками артсистем. Про їхні результати говорити поки що не можу".

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