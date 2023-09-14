Лукашенко покликав путіна в Антарктиду
Сьогодні, 04:08
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору рф володимиру путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.
Про це пише Українська правда з посиланням на "Пул первого", "Дзеркало".
Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.
Лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".
"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - сказав Лукашенко.
17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.
Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
У росії відповідили, що на території рф в МКС "немає повноважень".
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Про це пише Українська правда з посиланням на "Пул первого", "Дзеркало".
Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.
Лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".
"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - сказав Лукашенко.
17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.
Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
У росії відповідили, що на території рф в МКС "немає повноважень".
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