Лукашенко покликав путіна в Антарктиду

Олександр Лукашенко запропонував диктатору рф володимиру путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.



Про це пише



Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.



Лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".



"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - сказав Лукашенко.



17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.



Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він ступить на німецьку землю.



У росії відповідили, що на території рф в МКС "немає повноважень".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізапропонував диктатору рфвирушити в Антарктиду, той відповів згодою.Про це пише Українська правда з посиланням на "Пул первого", "Дзеркало".Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.Лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре"."Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - сказав Лукашенко.17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду путіна. Міністр юстиції Німеччиниоголосив, що виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він ступить на німецьку землю.У росії відповідили, що на території рф в МКС "немає повноважень".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію