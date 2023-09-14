Лукашенко покликав путіна в Антарктиду

Лукашенко покликав путіна в Антарктиду
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору рф володимиру путіну вирушити в Антарктиду, той відповів згодою.

Про це пише Українська правда з посиланням на "Пул первого", "Дзеркало".

Диктатори по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

Лукашенко так вразився, що запропонував путіну вирушити в Антарктиду, на що той відповів "Так, добре".

"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - сказав Лукашенко.

17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.

Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

У росії відповідили, що на території рф в МКС "немає повноважень".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: путін, Лукашенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лукашенко покликав путіна в Антарктиду
Сьогодні, 04:08
3 тисячі снарядів Франція передаватиме Україні щомісяця
Сьогодні, 02:31
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік
28 січень, 23:14
Волинянка передала в музей прапори в пам‘ять про сина та чоловіка військових
28 січень, 22:43
Схожі новини
Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком Путін після зустрічі з Кім Чен Ином зустрінеться з Лукашенком
14 вересень, 2023, 11:36
Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW Лукашенко намагається використати свій вплив на ПВК «Вагнер» для отримання поступок від Путіна, – ISW
26 липень, 2023, 10:40
Лукашенко прилетів з дводенним візитом до росії Лукашенко прилетів з дводенним візитом до росії
24 травень, 2023, 15:55
Лукашенко знову зустрінеться з Путіним Лукашенко знову зустрінеться з Путіним
04 квітень, 2023, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лукашенко покликав путіна в Антарктиду
Сьогодні, 04:08
 0
3 тисячі снарядів Франція передаватиме Україні щомісяця
Сьогодні, 02:31
 0
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув літній чоловік
28 січень, 23:14
 0
Волинянка передала в музей прапори в пам‘ять про сина та чоловіка військових
28 січень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8