На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук

Володимир Федінчук.



Про це міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив у Фейсбуці.



«Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації», - йдеться в повідомленні.



Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015-му — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво».



З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі - з 2016 року.



Серед ролей, які Володимир зіграв у виставах Рівненського театру: «Зерносховище» — Горобець; «Енеїда» — Еней; «Скрудж. Різдвяна історія».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театруПро це міський голова Рівногоповідомив у Фейсбуці.«Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації», - йдеться в повідомленні.Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015-му — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво».З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі - з 2016 року.Серед ролей, які Володимир зіграв у виставах Рівненського театру: «Зерносховище» — Горобець; «Енеїда» — Еней; «Скрудж. Різдвяна історія».

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