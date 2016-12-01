На фронті загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук
Сьогодні, 06:01
Захищаючи Україну, загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук.
Про це міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив у Фейсбуці.
«Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації», - йдеться в повідомленні.
Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015-му — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво».
З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі - з 2016 року.
Серед ролей, які Володимир зіграв у виставах Рівненського театру: «Зерносховище» — Горобець; «Енеїда» — Еней; «Скрудж. Різдвяна історія».
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Про це міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив у Фейсбуці.
«Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою, Донецької області. На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації», - йдеться в повідомленні.
Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015-му — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво».
З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театрі. У Рівненському музично-драматичному театрі - з 2016 року.
Серед ролей, які Володимир зіграв у виставах Рівненського театру: «Зерносховище» — Горобець; «Енеїда» — Еней; «Скрудж. Різдвяна історія».
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