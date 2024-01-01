Вночі росія запустила по Україні 8 «шахедів» і 4 ракети
Сьогодні, 09:04
У ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ, однією ракетою «Іскандер-М» з району Воронезької області та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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