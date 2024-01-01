На Волині попрощались із 39-річним Героєм Сергієм Оніщуком

Ковельчани попрощались з ГероємПро це повідомили у Ковельській міській раді."Довгий шлях воїна додому. Сім місяців рідні Сергія Оніщука, поки його вважали зниклим безвісти, чекали, надіялись, сподівались, що він живий, що вони його обіймуть, що він повернеться. На жаль…39-річний ковельчанин, вірний присязі, мужньо виконавши свій військовий обов’язок, загинув 24 червня 2023 року внаслідок артилерійського ворожого обстрілу під час контрнаступальних дій поблизу села Роботине Запорізької області.Наша громада провела захисника в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.Народився Сергій у селі Білин, жив у Ковелі. Працював 17 років у пасажирському вагонному депо. Свій трудовий шлях розпочав зі слюсаря, був бригадиром, понад десять років – майстром.25 лютого 2022 року Сергія мобілізували. Рік він служив у роті охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після чого, отримавши наказ, відбув у бойову частину.«Саме завдяки таким хлопцям, як Сергій, замість трьох днів, як говорили російські нелюди, ми стоїмо, тримаємо оборону уже майже два роки. Хотів би, щоб ми усі пам’ятали подвиг нашого Героя. Він ще дуже багато міг зробити для своєї родини, міста, держави, але тепер йому назавжди – 39», – сказав під час громадянської панахиди перший заступник міського головиСвітлий, добрий, щирий, самовідданий, – саме таким в серцях рідних та близьких залишиться наш полеглий Герой.Заступник начальника пасажирського вагонного депо Ковельпригадав, що востаннє бачив Сергія влітку, коли він був у відпустці і купував квиток на потяг. Тоді він обіцяв повернутись. Усі чекали, але…– Це людина, на яку можна покластись. Він був справжнім, надійним. Сергія поважали усі. Він добре знав свою справу і охоче ділився досвідом з колегами. Пам’ятаємо. Пишаємось."Все більше янголів наша громада має у Небесному війську… За незалежність та територіальну цілісність України найцінніше – власне життя віддають її мужні сини.Вічна пам’ять. Щирі співчуття мамі, дружині, синові, сестрі, братові і всім, хто втратив найдорожчу людину…" - наголосили у громаді.Поховали Сергія Оніщука на Алеї Героїв міського кладовища.