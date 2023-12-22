Фірма депутата Волиньради отримала ще 5 мільйонів за ремонт вулиць

Роман Микитюк.



За ці гроші обіцяють зробити транспортну розв’язку та додаткові тротуари, пише



Договір про коригування капітального ремонту вулиці Луцька у Турійську опублікували у системі публічних закупівель Prozorro в грудні 2023-го.



Турійська селищна рада уклала договір з ТОВ «Аміла» на 5,3 мільйона без проведення відкритих торгів, а відтак – і без конкуренції. Це обгрунтували тим, що фірма вже мала основний підряд на ремонт вулиці Луцька, водночас виникла потреба у додаткових роботах, які не були враховані раніше.



Зокрема, потрібно замінити опори вуличного освітлення, облаштувати додаткові тротуари та транспортну кільцеву розв’язку на перехресті вулиць Луцька – Калинова – Спортивна – Привокзальна. Наприкінці минулого року ці роботи мали профінансувати на 1,4 млн грн, тоді як у 2024 році повинні витратити ще 3,9 млн грн.



Попередню закупівлю, за якою було укладено основний договір, провели у 2021 році. Тоді у відкритих торгах змагалися три учасники, а переможцем обрали ТОВ «Аміла», хоча їхня пропозиція не була найдешевшою. З фірмою уклали договір на 10,7 мільйона гривень. За умовами договору капітальний ремонт вулиці передбачав ремонт проїжджої частини та тротуарів, влаштування асфальтобетонного покриття, встановлення дорожніх знаків та інше. При цьому загальна довжина ділянки ремонту мала скласти 870 метрів: від перехрестя з автомобільною дорогою Р15 до залізничного переїзду.



До слова, обидві закупівлі потрапили під моніторинг аудиторів. Вони просили у селищної ради пояснити, яким чином було визначено розмір бюджетного призначення, очікувану вартість та технічні характеристики предмета закупівлі. Також надати документи щодо коригування проєктної документації. Втім, після проведеної перевірки в основній закупівлі, яка відбулась у 2021 році, порушень не виявили.



Варто додати, фірма «Аміла» Романа Микитюка зареєстрована у Турійську і вже не вперше ремонтує там дороги.



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