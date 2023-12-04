Малюк прокоментував скандал навколо департаменту СБУ

Викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ.Про це йдеться у заяві керівника СБУ, яку опублікувала пресслужба відомства у телеграмі.Служба безпеки України сьогодні робить надважливий внесок у захист країни. Контррозвідники, бійці ЦСО «А», слідчі, кіберфахівці, оперативники, аналітики – усі співробітники СБУ об’єднані метою наближення нашої Перемоги.«Разом із побратимами із Сил безпеки та оборони ми нищимо окупантів на передовій, ліквідовуємо загарбників і воєнних злочинців, проводимо унікальні спецоперації, які без перебільшення змінюють картину війни. Свідчення цього – підриви не лише Кримського мосту, але й багатьох військових об’єктів углибині рф», - каже Малюк.Так, бійці СБУ воюють у найгарячіших точках фронту. Вони знищили російської бронетехніки більш ніж на 1 млрд доларів і серед них – понад 500 танків. Бійці активно працюють і використовують БПЛА. Тож серед їхніх цілей системи ППО та військові об’єкти в окупованому Криму.Унікальні розробки морських дронів «Sea baby» та «Мамай» змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту росії.Надважливими були нещодавні спецоперації СБУ на трьох російських нафтопереробних заводах – у волгограді, туапсе та ленінградській області. Ці удари дуже відчутні для рф – як мінімум на третину скоротився російський експорт нафтопродуктів.«Також ми ефективно протидіємо як зовнішньому, так і внутрішньому ворогу. До прикладу, викрили 47 агентурних мереж рф. Це – лише деякі приклади нашої роботи за рік. Загалом результатів багато. Прийде час і ми обов’язково розкажемо про наші спецоперації детально. А поки що СБУ зосереджена на головній меті – якомога швидше вигнати окупантів з нашої землі», - йдеться у заяві.За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів.«Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ.Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання», - зазначив голова СБУ.Він підкреслив, що пишається бойовими побратимами СБУ – тими, хто виконує реальні бойові задачі, реально ловить колаборантів та зрадників, реально знищує окупантів та протидіє злочинності.«Це і є справжнє обличчя дієвої і фахової Служби безпеки. І я, як керівник СБУ зроблю все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно. Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет! Саме цим наша країна відрізняється від авторитарної росії. І відрізнятиметься надалі. Бо ми докладемо максимум зусиль, аби перемогти і залишити у спадок нашим дітям вільну і безпечну, розвинену і демократичну Україну», - зазначив Василь Малюк.