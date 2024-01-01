На війні поліг Сергій Куделя з Луцької громади

На війні поліг Сергій Куделя з Луцької громади
Стало відомо про загибель на війні Сергія Куделі із села Заболотці, що входить до Луцької міської територіальної громади.

Про це у телеграмі написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату. Мешканець с.Заболотці Луцької міської територіальної громади Куделя Сергій Валерійович, 06.06.1987 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця- санітара 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти», - зазначив градоначальник.

З його слів, солдат загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Донецької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив міський голова.

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Теги: загиблі, війна
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