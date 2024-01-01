Знову втрата: на Донеччині загинув волинянин Олександр Бондарук

Глибока скорбота оповила Шацьку громаду на Волині через загибель на війні земляка Олександра Бондарука.Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.На війні з російськими окупантами загинув 41-річний військовослужбовець із села Залісся Бондарук Олександр Сергійович (13.09.1982 року народження).Олександр був мобілізований 12 березня 2022 року, служив у військовій частині А4007. Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого 2024 року на Донеччині.В Олександра Бондарука в рідному селі залишилася мама.«Висловлюємо їй, усім рідним та близьким щирі співчуття з приводу непоправної втрати. В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять!» - зазначили у селищній раді.