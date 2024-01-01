Знову втрата: на Донеччині загинув волинянин Олександр Бондарук
Сьогодні, 17:12
Глибока скорбота оповила Шацьку громаду на Волині через загибель на війні земляка Олександра Бондарука.
Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.
На війні з російськими окупантами загинув 41-річний військовослужбовець із села Залісся Бондарук Олександр Сергійович (13.09.1982 року народження).
Олександр був мобілізований 12 березня 2022 року, служив у військовій частині А4007. Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого 2024 року на Донеччині.
В Олександра Бондарука в рідному селі залишилася мама.
«Висловлюємо їй, усім рідним та близьким щирі співчуття з приводу непоправної втрати. В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять!» - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці інформує Шацька селищна рада.
На війні з російськими окупантами загинув 41-річний військовослужбовець із села Залісся Бондарук Олександр Сергійович (13.09.1982 року народження).
Олександр був мобілізований 12 березня 2022 року, служив у військовій частині А4007. Свій останній бій захисник прийняв 2 лютого 2024 року на Донеччині.
В Олександра Бондарука в рідному селі залишилася мама.
«Висловлюємо їй, усім рідним та близьким щирі співчуття з приводу непоправної втрати. В скорботі схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який віддав своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять!» - зазначили у селищній раді.
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