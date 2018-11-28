На Волині знову продовжили дію старих перепусток під час комендантської години

На Волині знову продовжили дію старих перепусток під час комендантської години
Перепустки старого зразка для пересування вулицями під час комендантської години на Волині діятимуть до 1 березня.

Про це повідомила у фейсбуці Волинська ОВА.

«Доводимо до відома волинян, що через великий обсяг технічної роботи із виготовлення посвідчень, на Волині продовжено дію перепусток старого зразка», - зазначили в ОВА.

До 1 березня волиняни можуть послуговуватись перепустками старого зразка для переміщення по території області в умовах комендантської години.

«Звертаємо увагу на те, що відтепер перепустка також видається на транспортний засіб, який перебуває на балансі юридичної особи (підприємства)» - йдеться у повідомленні.

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Теги: влада, Волинь
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