На Волині знову продовжили дію старих перепусток під час комендантської години

Перепустки старого зразка для пересування вулицями під час комендантської години на Волині діятимуть до 1 березня.Про це повідомила у фейсбуці Волинська ОВА.«Доводимо до відома волинян, що через великий обсяг технічної роботи із виготовлення посвідчень, на Волині», - зазначили в ОВА.До 1 березня волинянистарого зразка для переміщення по території області в умовах комендантської години.«Звертаємо увагу на те, що відтепер перепустка також видається на транспортний засіб, який перебуває на балансі юридичної особи (підприємства)» - йдеться у повідомленні.