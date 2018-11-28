На Волині знову продовжили дію старих перепусток під час комендантської години
Сьогодні, 18:27
Перепустки старого зразка для пересування вулицями під час комендантської години на Волині діятимуть до 1 березня.
Про це повідомила у фейсбуці Волинська ОВА.
«Доводимо до відома волинян, що через великий обсяг технічної роботи із виготовлення посвідчень, на Волині продовжено дію перепусток старого зразка», - зазначили в ОВА.
До 1 березня волиняни можуть послуговуватись перепустками старого зразка для переміщення по території області в умовах комендантської години.
«Звертаємо увагу на те, що відтепер перепустка також видається на транспортний засіб, який перебуває на балансі юридичної особи (підприємства)» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила у фейсбуці Волинська ОВА.
«Доводимо до відома волинян, що через великий обсяг технічної роботи із виготовлення посвідчень, на Волині продовжено дію перепусток старого зразка», - зазначили в ОВА.
До 1 березня волиняни можуть послуговуватись перепустками старого зразка для переміщення по території області в умовах комендантської години.
«Звертаємо увагу на те, що відтепер перепустка також видається на транспортний засіб, який перебуває на балансі юридичної особи (підприємства)» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Страви з риби: підбірка смачних рецептів
Сьогодні, 19:19
Сильний вітер «демонтував» зупинку біля волинської психлікарні
Сьогодні, 18:50
На Волині знову продовжили дію старих перепусток під час комендантської години
Сьогодні, 18:27
У бою на Запоріжжі обірвалося життя волинянина Івана Соловея
Сьогодні, 18:18