Сильний вітер «демонтував» зупинку біля волинської психлікарні
Сьогодні, 18:50
У селі Липини, що поблизу Луцька, сильні пориви вітру знесли будівлю зупинки громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.
Про це пише Конкурент.
Інцидент стався у середу, 7 лютого, у селі Липини, що поруч з Луцьком, на зупинці громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.
Зазначають, що вітер повалив зупинку вже вдруге.
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Про це пише Конкурент.
Інцидент стався у середу, 7 лютого, у селі Липини, що поруч з Луцьком, на зупинці громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.
Зазначають, що вітер повалив зупинку вже вдруге.
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