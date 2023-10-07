Сильний вітер «демонтував» зупинку біля волинської психлікарні

сильні пориви вітру знесли будівлю зупинки громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.



Про це пише



Інцидент стався у середу, 7 лютого, у селі Липини, що поруч з Луцьком, на зупинці громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.



Зазначають, що вітер повалив зупинку вже вдруге.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Липини, що поблизу Луцька,знесли будівлю зупинки громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.Про це пише Конкурент Інцидент стався у середу, 7 лютого, у селі Липини, що поруч з Луцьком, на зупинці громадського транспорту біля Волинської обласної психіатричної лікарні.Зазначають, що вітер повалив зупинку вже вдруге.

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