Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
Страви з риби: підбірка смачних рецептів
Сьогодні, 19:19
Сильний вітер «демонтував» зупинку біля волинської психлікарні
Сьогодні, 18:50