У Луцьку та у селі неподалік дерева пошкодили автівки
Сьогодні, 21:16
7 лютого через сильні пориви вітру на кількох вулицях у Луцькій громаді дерева пошкодили припарковані автомобілі.
Як розповіла Суспільному речниця обласного управління патрульної поліції області Ольга Коваленко, за день пошкоджень зазнали три автомобілі.
На вулиці Підгаєцькій у Луцьку дерево впало на машину марки Nissan і пробила лобове скло. Також патрульні виїздили на виклики у село Жабка, де дерево впало на Opel.
Ще один виклик надійшов з вулиці Млинова у Луцьку — гілки дерева пошкодили Audi. На місці також працювали рятувальники, які розпиляли гілки.
Під час сильних поривів вітру патрульні не радять заливати автомобілі біля рекламних щитів, під деревами, під балконами і лініями електропередач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіла Суспільному речниця обласного управління патрульної поліції області Ольга Коваленко, за день пошкоджень зазнали три автомобілі.
На вулиці Підгаєцькій у Луцьку дерево впало на машину марки Nissan і пробила лобове скло. Також патрульні виїздили на виклики у село Жабка, де дерево впало на Opel.
Ще один виклик надійшов з вулиці Млинова у Луцьку — гілки дерева пошкодили Audi. На місці також працювали рятувальники, які розпиляли гілки.
Під час сильних поривів вітру патрульні не радять заливати автомобілі біля рекламних щитів, під деревами, під балконами і лініями електропередач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку та у селі неподалік дерева пошкодили автівки
Сьогодні, 21:16
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00