У Луцьку та у селі неподалік дерева пошкодили автівки





Як розповіла



На вулиці Підгаєцькій у Луцьку дерево впало на машину марки Nissan і пробила лобове скло. Також патрульні виїздили на виклики у село Жабка, де дерево впало на Opel.



Ще один виклик надійшов з вулиці Млинова у Луцьку — гілки дерева пошкодили Audi. На місці також працювали рятувальники, які розпиляли гілки.



Під час сильних поривів вітру патрульні не радять заливати автомобілі біля рекламних щитів, під деревами, під балконами і лініями електропередач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 лютого через сильні пориви вітру на кількох вулицях у Луцькій громаді дерева пошкодили припарковані автомобілі.Як розповіла Суспільному речниця обласного управління патрульної поліції області Ольга Коваленко, за день пошкоджень зазнали три автомобілі.На вулиці Підгаєцькій у Луцьку дерево впало на машину марки Nissan і пробила лобове скло. Також патрульні виїздили на виклики у село Жабка, де дерево впало на Opel.Ще один виклик надійшовНа місці також працювали рятувальники, які розпиляли гілки.Під час сильних поривів вітру патрульні не радять заливати автомобілі біля рекламних щитів, під деревами, під балконами і лініями електропередач.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію