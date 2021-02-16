У Луцьку та у селі неподалік дерева пошкодили автівки

У Луцьку та у селі неподалік дерева пошкодили автівки
7 лютого через сильні пориви вітру на кількох вулицях у Луцькій громаді дерева пошкодили припарковані автомобілі.

Як розповіла Суспільному речниця обласного управління патрульної поліції області Ольга Коваленко, за день пошкоджень зазнали три автомобілі.

На вулиці Підгаєцькій у Луцьку дерево впало на машину марки Nissan і пробила лобове скло. Також патрульні виїздили на виклики у село Жабка, де дерево впало на Opel.

Ще один виклик надійшов з вулиці Млинова у Луцьку — гілки дерева пошкодили Audi. На місці також працювали рятувальники, які розпиляли гілки.

Під час сильних поривів вітру патрульні не радять заливати автомобілі біля рекламних щитів, під деревами, під балконами і лініями електропередач.

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Теги: Волинь, Луцьк, негода
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