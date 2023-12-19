У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ

У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ
У Луцьку на вулиці Володимирській сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив пішохода.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на очевидців.

Аварія сталася після 18 години 7 лютого.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті ДТП постраждав 41-річний чоловік.

Його з закритою черепно-мозковою травмою доправили у міську клінічну лікарню.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, швидка
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