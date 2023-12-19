У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ





Про це повідомляє



Аварія сталася після 18 години 7 лютого.



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті ДТП постраждав 41-річний чоловік.



Його з закритою черепно-мозковою травмою доправили у міську клінічну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Володимирській сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив пішохода.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на очевидців.Аварія сталася після 18 години 7 лютого.Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті ДТП постраждав 41-річний чоловік.Його з закритою черепно-мозковою травмою доправили у міську клінічну лікарню.

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