У Луцьку автівка збила пішохода, у чоловіка черепно-мозкова травма, – ЗМІ
Сьогодні, 21:57
У Луцьку на вулиці Володимирській сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив пішохода.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на очевидців.
Аварія сталася після 18 години 7 лютого.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті ДТП постраждав 41-річний чоловік.
Його з закритою черепно-мозковою травмою доправили у міську клінічну лікарню.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на очевидців.
Аварія сталася після 18 години 7 лютого.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у результаті ДТП постраждав 41-річний чоловік.
Його з закритою черепно-мозковою травмою доправили у міську клінічну лікарню.
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