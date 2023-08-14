В «днр» 33 українських військових засудили на терміни від 27 до 29 років

В «днр» 33 українських військових засудили на терміни від 27 до 29 років
Генпрокуратура рф повідомила, що підконтрольний Москві «верховний суд» угруповання «днр» засудив 33 українських військових із 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ до позбавлення волі на терміни від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Російська сторона стверджує, що фігурантів справи визнали винними за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, вбивство, замах на вбивство та навмисне пошкодження чужого майна. За цими даними, в перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну, з 24 лютого по 10 березня 2022 року, українські військові нібито обстріляли житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області.

«В результаті загинув 17-річний мирний житель, заподіяно контузію головного мозку жінці, пошкоджено та знищено 42 домоволодіння та два цивільні транспортні засоби», – стверджують російські слідчі.

У Слідчому комітеті РФ назвали прізвища частини засуджених.

Слідчий комітет та Генпрокуратура РФ регулярно повідомляють про те, що окупаційні суди в Донецькій і Луганській областях засуджують до тривалих термінів увʼязнення українських військових, які потрапили до російського полону.

36-та бригада морської піхоти ЗСУ брала участь у захисті Маріуполя на початку повномасштабної війни. Багато військовослужбовців потрапили до російського полону. У липні 2023 року пʼять командирів оборони «Азовсталі» повернулися до України з Туреччини, через що Кремль звинувачував Анкару та Київ у порушенні домовленостей.

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Теги: днр, полонені, судилище, росія, війна
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