8 лютого на Волині: гортаючи календар

Костянтин Байчук (на фото).



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 лютого день народження відзначає громадський діяч, представник волинської тероборони(на фото).Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

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