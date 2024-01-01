8 лютого на Волині: гортаючи календар

8 лютого на Волині: гортаючи календар
8 лютого день народження відзначає громадський діяч, представник волинської тероборони Костянтин Байчук (на фото).

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 8 лютого, а також іменників цього дня – Аркадіїв, Іванів, Йосипів, Ксенофонтів, Марій, Семенів – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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