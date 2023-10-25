Третину центрального парку в Луцьку затопило. ВІДЕО





Загальна площа парку — 77 гектарів, 25 гектарів з них — у воді, розповів Олександр Михалусь.



З його слів, щороку парк чистять від хворих дерев, минулого року висадили 105 саджанців плодово-ягідних та листяних, але це проблему підтоплення не вирішило.



З жовтня по лютий у місті випала подвійна норма опадів у вигляді дощу та снігу, це причина підтоплення парку, каже заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.



"Є там насосна станція, яку можна включити і відкачати, канали там почищені. Але це територія міської ради і всю відповідальність за парк несе міська рада", — каже Ростислав Кравчук.



З його слів, упродовж зими жодного звернення від комунальників щодо відкачування води насосною станцією не було.



Директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк на дзвінки журналістів Суспільного не відповідає. Ми звернулися до нього за офіційним коментарем. Суспільне очікує на офіційну відповідь.



Зі слів синоптикині волинського обласного гідрометцентру Валентини Набоки, до середини лютого на Волині очікуються сильні дощі та сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку затопило. У воді опинилися третина території.Загальна площа парку — 77 гектарів, 25 гектарів з них — у воді, розповів Суспільному директор комунального підприємства "Парки та сквери Луцька"З його слів, щороку парк чистять від хворих дерев, минулого року висадили 105 саджанців плодово-ягідних та листяних, але це проблему підтоплення не вирішило.З жовтня по лютий у місті випала подвійна норма опадів у вигляді дощу та снігу, це причина підтоплення парку, каже заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук."Є там насосна станція, яку можна включити і відкачати, канали там почищені. Але це територія міської ради і всю відповідальність за парк несе міська рада", — каже Ростислав Кравчук.З його слів, упродовж зими жодного звернення від комунальників щодо відкачування води насосною станцією не було.Директор міського департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк на дзвінки журналістів Суспільного не відповідає. Ми звернулися до нього за офіційним коментарем. Суспільне очікує на офіційну відповідь.Зі слів синоптикині волинського обласного гідрометцентру Валентини Набоки, до середини лютого на Волині очікуються сильні дощі та сніг.

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