Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО

Скільки на луцькому ринку коштує борошно та цукор і чи змінилася ціна на ці товари.Про це журналісти телеканалу «Конкурент TV» розповіли в новому випуску програми «Базарний день».За мішок борошна у 10 кг продавці пропонують 150 гривень. Є і менші фасування. Наприклад, двох кілограмовий пакет борошна коштує 32 гривні, однак оптом (спайкою) можна придбати за 30 гривень.10-кілограмовий мішок цукру коштує 280 гривень.Продавці кажуть, що впродовж року ціни на борошно та цукор були сталими.Є і більші мішки. 50 кг цукру можна купити з 1250 гривень. Порахувавши, 1 кілограм коштує 25 гривень. За 10 кг цукру інший продавець також пропонує за 280 гривень.Ціна за 25 кг борошна – 300 гривень.Журналісти знайшли й найдешевше борошно на луцькому ринку. 10 кг покупцям обійдеться у 160 грн.Також на прилавках ринку можна побачити фасування цукру у стіках. Так, вартість 100 штук – 32 гривні.Деталі – у відео: