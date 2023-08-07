Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО

Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО
Скільки на луцькому ринку коштує борошно та цукор і чи змінилася ціна на ці товари.

Про це журналісти телеканалу «Конкурент TV» розповіли в новому випуску програми «Базарний день».

За мішок борошна у 10 кг продавці пропонують 150 гривень. Є і менші фасування. Наприклад, двох кілограмовий пакет борошна коштує 32 гривні, однак оптом (спайкою) можна придбати за 30 гривень.

10-кілограмовий мішок цукру коштує 280 гривень.

Продавці кажуть, що впродовж року ціни на борошно та цукор були сталими.

Є і більші мішки. 50 кг цукру можна купити з 1250 гривень. Порахувавши, 1 кілограм коштує 25 гривень. За 10 кг цукру інший продавець також пропонує за 280 гривень.

Ціна за 25 кг борошна – 300 гривень.

Журналісти знайшли й найдешевше борошно на луцькому ринку. 10 кг покупцям обійдеться у 160 грн.

Також на прилавках ринку можна побачити фасування цукру у стіках. Так, вартість 100 штук – 32 гривні.

Деталі – у відео:



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Теги: Волинь, Луцьк, ринок, базар, ціни, борошно, цукор
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