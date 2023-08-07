Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Скільки на луцькому ринку коштує борошно та цукор і чи змінилася ціна на ці товари.
Про це журналісти телеканалу «Конкурент TV» розповіли в новому випуску програми «Базарний день».
За мішок борошна у 10 кг продавці пропонують 150 гривень. Є і менші фасування. Наприклад, двох кілограмовий пакет борошна коштує 32 гривні, однак оптом (спайкою) можна придбати за 30 гривень.
10-кілограмовий мішок цукру коштує 280 гривень.
Продавці кажуть, що впродовж року ціни на борошно та цукор були сталими.
Є і більші мішки. 50 кг цукру можна купити з 1250 гривень. Порахувавши, 1 кілограм коштує 25 гривень. За 10 кг цукру інший продавець також пропонує за 280 гривень.
Ціна за 25 кг борошна – 300 гривень.
Журналісти знайшли й найдешевше борошно на луцькому ринку. 10 кг покупцям обійдеться у 160 грн.
Також на прилавках ринку можна побачити фасування цукру у стіках. Так, вартість 100 штук – 32 гривні.
Деталі – у відео:
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Про це журналісти телеканалу «Конкурент TV» розповіли в новому випуску програми «Базарний день».
За мішок борошна у 10 кг продавці пропонують 150 гривень. Є і менші фасування. Наприклад, двох кілограмовий пакет борошна коштує 32 гривні, однак оптом (спайкою) можна придбати за 30 гривень.
10-кілограмовий мішок цукру коштує 280 гривень.
Продавці кажуть, що впродовж року ціни на борошно та цукор були сталими.
Є і більші мішки. 50 кг цукру можна купити з 1250 гривень. Порахувавши, 1 кілограм коштує 25 гривень. За 10 кг цукру інший продавець також пропонує за 280 гривень.
Ціна за 25 кг борошна – 300 гривень.
Журналісти знайшли й найдешевше борошно на луцькому ринку. 10 кг покупцям обійдеться у 160 грн.
Також на прилавках ринку можна побачити фасування цукру у стіках. Так, вартість 100 штук – 32 гривні.
Деталі – у відео:
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