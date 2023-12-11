Юні вокалісти з Волині здобули гран-прі міжнародного конкурсу

Юні вокалісти з Волині здобули гран-прі міжнародного конкурсу
Вокальний колектив з Рожищенської громади здобув гран-прі міжнародного дистанційного конкурсу "Зірковий Мюнхен - 2024", який проходив в Німеччині.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської громади.

Наймолодші учасники зразкового художнього колективу студії вокального та сольного співу «Зорепад» (кер. Людмила Семера) КЗПО «Рожищенський будинок дитячої творчості дебютували на конкурсі.

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Теги: Рожище, Волинь, мистецтво, нагорода
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