Юні вокалісти з Волині здобули гран-прі міжнародного конкурсу





Про це повідомляють на сайті Рожищенської громади.



Наймолодші учасники зразкового художнього колективу студії вокального та сольного співу «Зорепад» (кер. Людмила Семера) КЗПО «Рожищенський будинок дитячої творчості дебютували на конкурсі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вокальний колектив з Рожищенської громади здобув гран-прі міжнародного дистанційного конкурсу "Зірковий Мюнхен - 2024", який проходив в Німеччині.Про це повідомляють на сайті Рожищенської громади.Наймолодші учасники зразкового художнього колективу студії вокального та сольного співу «Зорепад» (кер. Людмила Семера) КЗПО «Рожищенський будинок дитячої творчості дебютували на конкурсі.

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