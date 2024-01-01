Німецьке місто подарувало для Володимира дві автівки на потреби військових

Німецьке місто подарувало для Володимира дві автівки на потреби військових
Німецьке місто Монгайм-на-Рейні передало для міста-партнера Володимира два автомобілі, які відправлять для українських військовослужбовців.

Про це повідомили на сайті міста Володимира.

Делегація з Волині здійснила поїздку до міста-партнера Мальборка. Головна мета візиту – отримати автомобілі для потреб військових від Монгайма-на-Рейні, німецького міста-побратима Мальборка.

Під час попередніх візитів міський голова Володимира розповів європейським колегам про потребу у транспортних засобах для військового призначення. Мер Монгайма-на-Рейні Даніель Цімерман узявся за це питання і вирішив подарувати Володимиру дві машини – Fiat Doblo з самоскидом та Volkswagen T5. Третій автомобіль від німецьких друзів прибуде в Україну цього літа.
Німецьке місто подарувало для Володимира дві автівки на потреби військових

Урочиста передача автомобілів та ключів відбулась навпроти ратуші міста Мальборк. Даніель Цімерман підкреслив важливість підтримки України у цій несправедливій та небезпечній для всієї Європи війні, а Ігор Пальонка подякував польським та німецьким партнерам за допомогу, слова підтримки та відданість справі. Всі також висловили надію на швидке закінчення війни з перемогою України, на можливість організації партнерських обмінів в мирних умовах та на вступ України до Європейського Союзу.
Німецьке місто подарувало для Володимира дві автівки на потреби військових

Варто додати, що з початку повномасштабного вторгнення Мальборк чотири рази доставляв у Володимир необхідні речі для військових, а також для нашої громади, такі, приміром, як генератори. Цього разу у багажнику автомобілів для українських військових нова допомога у вигляді грілок для рук та взуття, а також лопати.

Окрім зустрічі з нагоди передачі автомобілів, для володимирської делегації провели екскурсію історичною будівлею водонапірної башти та музеєм міста Мальборк, а також взяли участь в офіційному прийомі, який організував Генеральний консул Республіки Німеччина з Гданська Корнелія Піпер.

Водночас під час візиту у Мальборк вдалося досягти нових домовленостей. Зокрема щодо оздоровлення дітей нашої громади у Польщі, а також співпраці Володимирського ТМО з лікарнею міста Гданська. Так, під час спілкування генеральної директорки ТМО Тетяни Ващук із головним лікарем Даріюшем Костшевою домовились про надання медичному закладу Володимира гуманітарної допомоги у вигляді медінвентарю, автомобілів швидкої медичної допомоги, а також організації навчання для наших спеціалістів по різних напрямах.

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Теги: Волинь, Володимир, Мельборк
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