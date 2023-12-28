Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Сьогодні, 07:32
Молодий воїн з Волині Михайло Лаць відзначений трьома нагородами за оборону Батьківщини.
Про це йдеться на сторінці Литовезької територіальної громади.
Військовослужбовець ЗСУ Михайло Лаць - житель села Кречів, Мовниківського старостинського округу, Литовезької ТГ.
Серед нагород - почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».
"Молодий, мужній та відважний воїн нагороджений аж трьома відзнаками за оборону України. Гордість нашої громади, гордість України. Низький уклін та невимовна вдячність", - йдеться на сторінці громади.
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Про це йдеться на сторінці Литовезької територіальної громади.
Військовослужбовець ЗСУ Михайло Лаць - житель села Кречів, Мовниківського старостинського округу, Литовезької ТГ.
Серед нагород - почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».
"Молодий, мужній та відважний воїн нагороджений аж трьома відзнаками за оборону України. Гордість нашої громади, гордість України. Низький уклін та невимовна вдячність", - йдеться на сторінці громади.
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