Військового з Волині відзначили трьома нагородами

Михайло Лаць відзначений трьома нагородами за оборону Батьківщини.



Про це йдеться на сторінці Литовезької територіальної громади.



Військовослужбовець ЗСУ Михайло Лаць - житель села Кречів, Мовниківського старостинського округу, Литовезької ТГ.



Серед нагород - почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».



"Молодий, мужній та відважний воїн нагороджений аж трьома відзнаками за оборону України. Гордість нашої громади, гордість України. Низький уклін та невимовна вдячність", - йдеться на сторінці громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодий воїн з Волинівідзначений трьома нагородами за оборону Батьківщини.Про це йдеться на сторінці Литовезької територіальної громади.Військовослужбовець ЗСУ Михайло Лаць - житель села Кречів, Мовниківського старостинського округу, Литовезької ТГ.Серед нагород - почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест»."Молодий, мужній та відважний воїн нагороджений аж трьома відзнаками за оборону України. Гордість нашої громади, гордість України. Низький уклін та невимовна вдячність", - йдеться на сторінці громади.

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