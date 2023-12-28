Військового з Волині відзначили трьома нагородами

Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Молодий воїн з Волині Михайло Лаць відзначений трьома нагородами за оборону Батьківщини.

Про це йдеться на сторінці Литовезької територіальної громади.

Військовослужбовець ЗСУ Михайло Лаць - житель села Кречів, Мовниківського старостинського округу, Литовезької ТГ.

Серед нагород - почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Золотий хрест».
Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Військового з Волині відзначили трьома нагородами


"Молодий, мужній та відважний воїн нагороджений аж трьома відзнаками за оборону України. Гордість нашої громади, гордість України. Низький уклін та невимовна вдячність", - йдеться на сторінці громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, нагороди, Литовеж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Сьогодні, 07:32
Юні вокалісти з Волині здобули гран-прі міжнародного конкурсу
Сьогодні, 05:28
«Укрзалізниця» сформує підрозділ дронарів
Сьогодні, 03:41
Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Третину центрального парку в Луцьку затопило. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО Троє прикордонників з Волині отримали державні нагороди. ФОТО
02 лютий, 11:45
«Перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя», – боєць «Крук» з Волині «Перемога над росіянами стане початком нового щасливого життя», – боєць «Крук» з Волині
30 січень, 21:15
Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя» Волинська волонтерка отримала медаль від ОУВ «Запоріжжя»
28 грудень, 2023, 02:17
На Волині прикордонники отримали нагороди. ФОТО На Волині прикордонники отримали нагороди. ФОТО
26 жовтень, 2023, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Сьогодні, 07:32
 0
Юні вокалісти з Волині здобули гран-прі міжнародного конкурсу
Сьогодні, 05:28
 0
«Укрзалізниця» сформує підрозділ дронарів
Сьогодні, 03:41
 0
Скільки коштує цукор та борошно на луцькому ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Третину центрального парку в Луцьку затопило. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8