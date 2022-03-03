«Укрзалізниця» сформує підрозділ дронарів





Про це повідомляє видання



Мета проєкту — працевлаштувати учасників бойових дій, дати можливість ветеранам застосувати військовий досвід у цивільній роботі, зокрема для захисту залізничної інфраструктури.



Оператори БПЛА будуть залучені для боротьби з крадіжками пального чи іншого майна залізниці, фіксуватимуть правопорушення, а також допомагатимуть у розслідуванні транспортних аварій. Спочатку Укрзалізниця сформує тестовий підрозділ операторів дронів, після чого планують створити мережу таких підрозділів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укрзалізниця сформує власний підрозділ операторів дронів.Про це повідомляє видання Економічні новини. Мета проєкту — працевлаштувати учасників бойових дій, дати можливість ветеранам застосувати військовий досвід у цивільній роботі, зокрема для захисту залізничної інфраструктури.Оператори БПЛА будуть залучені для боротьби з крадіжками пального чи іншого майна залізниці, фіксуватимуть правопорушення, а також допомагатимуть у розслідуванні транспортних аварій. Спочатку Укрзалізниця сформує тестовий підрозділ операторів дронів, після чого планують створити мережу таких підрозділів.

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