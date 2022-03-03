«Укрзалізниця» сформує підрозділ дронарів
Сьогодні, 03:41
Укрзалізниця сформує власний підрозділ операторів дронів.
Про це повідомляє видання Економічні новини.
Мета проєкту — працевлаштувати учасників бойових дій, дати можливість ветеранам застосувати військовий досвід у цивільній роботі, зокрема для захисту залізничної інфраструктури.
Оператори БПЛА будуть залучені для боротьби з крадіжками пального чи іншого майна залізниці, фіксуватимуть правопорушення, а також допомагатимуть у розслідуванні транспортних аварій. Спочатку Укрзалізниця сформує тестовий підрозділ операторів дронів, після чого планують створити мережу таких підрозділів.
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Про це повідомляє видання Економічні новини.
Мета проєкту — працевлаштувати учасників бойових дій, дати можливість ветеранам застосувати військовий досвід у цивільній роботі, зокрема для захисту залізничної інфраструктури.
Оператори БПЛА будуть залучені для боротьби з крадіжками пального чи іншого майна залізниці, фіксуватимуть правопорушення, а також допомагатимуть у розслідуванні транспортних аварій. Спочатку Укрзалізниця сформує тестовий підрозділ операторів дронів, після чого планують створити мережу таких підрозділів.
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