Уночі росія атакувала Україну 17 «шахедами»

Уночі росія атакувала Україну 17 «шахедами»
У ніч на 8 лютого 2024 року противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 8 лютого
Сьогодні, 09:20
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 27 штурмів росіян. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
Уночі росія атакувала Україну 17 «шахедами»
Сьогодні, 09:02
Німецьке місто подарувало для Володимира дві автівки на потреби військових
Сьогодні, 08:25
Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 27 штурмів росіян. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 27 штурмів росіян. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами Росія вранці била по Харкову північнокорейськими ракетами
07 лютий, 16:20
На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними На Дніпропетровщині російський дрон поцілив в авто з цивільними
07 лютий, 16:10
Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду Рідним Героя з Волині Віктора Войтка вручили його посмертну нагороду
07 лютий, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 8 лютого
Сьогодні, 09:20
 0
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 27 штурмів росіян. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:12
 0
Уночі росія атакувала Україну 17 «шахедами»
Сьогодні, 09:02
 0
Німецьке місто подарувало для Володимира дві автівки на потреби військових
Сьогодні, 08:25
 0
Військового з Волині відзначили трьома нагородами
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8