Курс валют у Луцьку 8 лютого
Сьогодні, 09:20
8 лютого готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.30.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.10, а продають за 41.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.64.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.10, а продають за 41.55.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.45, а продають за 9.64.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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