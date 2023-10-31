На Волині зіткнулися дві вантажівки: водії загинули
Сьогодні, 09:42
Минулої ночі рятувальники ліквідували наслідки летальної ДТП, що трапилася на Ковельщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 22:48 7 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про те, шо поблизу села Воля-Любитівська на Ковельщині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, водії обох транспортних засобів загинули.
О 23:02 на місце події прибули рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля.
За допомогою гідравлічного та електричного інструмента вони деблокували загиблих водіїв з автомобілів, відбуксирування одну з вантажівок, що перекрила рух автодорогою, розчищено дорожнє покриття від уламків та змили залишки пального і мастил з дорожнього покриття.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 22:48 7 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про те, шо поблизу села Воля-Любитівська на Ковельщині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, водії обох транспортних засобів загинули.
О 23:02 на місце події прибули рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля.
За допомогою гідравлічного та електричного інструмента вони деблокували загиблих водіїв з автомобілів, відбуксирування одну з вантажівок, що перекрила рух автодорогою, розчищено дорожнє покриття від уламків та змили залишки пального і мастил з дорожнього покриття.
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