На Волині зіткнулися дві вантажівки: водії загинули

Минулої ночі рятувальники ліквідували наслідки летальної ДТП, що трапилася на Ковельщині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 22:48 7 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про те, шо поблизу села Воля-Любитівська на Ковельщині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, водії обох транспортних засобів загинули.О 23:02 на місце події прибули рятувальники 4 ДПРЧ м. Ковеля.За допомогою гідравлічного та електричного інструмента вони деблокували загиблих водіїв з автомобілів, відбуксирування одну з вантажівок, що перекрила рух автодорогою, розчищено дорожнє покриття від уламків та змили залишки пального і мастил з дорожнього покриття.