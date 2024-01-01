Росіяни намагаються скористатися відсутністю допомоги США для України, – Кірбі

Росіяни знають, що Збройні сили України поступово вичерпують боєзапас снарядів та ППО в умовах відсутності допомоги з боку США, та намагаються скористатися моментом, щоби більше атакувати українські позиції та мирні міста.Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому, передає Укрінформ."Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони (українські військові, - ред.) дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються",- зауважив Кірбі.Він зазначив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які - ні, через відсутність нових траншів військової допомоги."Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються", - сказав Кірбі.Він також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки. Кірбі вважає, що росіяни хочуть використовувати її в логістичних цілях, щоби проводити операції по всьому Донбасу.Кірбі наголосив, що відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але і у глибині країни. У цьому контексті він зауважив, що росіяни намагаються поцілити якомога більше об’єктів оборонно-промислової бази, а також цивільні цілі.Учора, 7 лютого, Сенат США знову заблокував розгляд законопроєкту, що передбачав надання Україні понад 60 млрд доларів, допомоги Ізраїлю, фінансування Тайваню та посилення міграційної політики на кордоні із Мексикою. Для розгляду документу потрібно було 60 голосів, а "за" набралося лише 49. Більшість республіканців очікувано проголосувала проти, оскільки вони вимагають іще жорсткіших міграційних заходів. Проти також виступили п'ятеро демократів, які навпаки вважають пропоновану міграційну політику надто суровою, а до того ж не хочуть допомагати армії Ізраїлю на тлі війни в Газі, писало The Guardian. Це вже не перше блокування – у грудні законопроєкт про кошти Україні, Ізраїлю, Тайваню і міграційну реформу теж не набрав необхідних 60 голосів.Білий дім ще з грудня наголошував, що в США закінчуються гроші для оборонної підтримки українців. Адміністрація Джо Байдена пішла на поступки республіканцям у питання міграційної реформи, і демократи разом із ними працювали над компромісним законопроєктом, що дозволив би профінансувати міжнародну допомогу і внутрішній кордон. Однак республіканці, попри це, вирішили надати на розгляд законопроєкт із допомогою винятково Ізраїлю – його "провалили" ще на етапі Розгляду в Палаті представників.закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування для України та Ізраїлю разом із питанням кордону. Президент США зауважив, що"робить ставку" на те, що законопроєкт не буде підтриманий у Конгресі США, і затримка голосування грає йому на користь.8 лютого стало відомо, що Комітет із асигнувань запропонував законопроєкт "на заміну" великого фінансового пакету, що передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та міграційну реформу. В новій пропозиції питання внутрішнього кордону немає, повідомила Посол України в США. Вона назвала відсутність підтримки "великого" законопроєкту на $118 млрд очікуваною. Це пов'язано з відсутністю угоди щодо міграційної реформи.