Командувач Сухопутних військ ЗСУ за виявлену мужність вручив нагороду воїну з Волині
Сьогодні, 10:15
Солдат Петро Гаврилюк, позивний «Турист», стрілець-помічник гранатометника 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти батальйону Луцького району Волинської бригади тероборони.
Про це повідомляють на сторінці бригади.
У цивільному житті чоловік працював тренером-викладачем Луцького районного центру туризму та екскурсій, є кандидатом у майстри спорту з туризму – тож обирати псевдо довго не довелося.
Петро Гаврилюк став до лав Волинської бригади тероборони у перші дні широкомасштабного вторгенення. У березні-квітні 2022 року його батальйон першим вирушив у зону ведення бойових дій – прикривав північно-західні підступи до столиці України. З початку квітня 2023 року – на сході України (Лиманський напрямок).
За виявлену мужність солдат Петро Гаврилюк нагороджений відзнакою Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «Щит переможця». Нагороду бійцю особисто вручив Командувач СВ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
А вдома на Волині на свого «Туриста» чекає з Перемогою любляча сім’я: дружина Олена Петрівна, 17-річна донька Юлія та семирічний син Олександр.
Пан Петро не має жодних сумнівів щодо того, чим закінчиться ця війна:
– Ми неодмінно здобудемо беззаперечну Перемогу – завдяки нашій любові до Батьківщини, професіоналізму кожного військовослужбовця та надійному плечу побратима!
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Про це повідомляють на сторінці бригади.
У цивільному житті чоловік працював тренером-викладачем Луцького районного центру туризму та екскурсій, є кандидатом у майстри спорту з туризму – тож обирати псевдо довго не довелося.
Петро Гаврилюк став до лав Волинської бригади тероборони у перші дні широкомасштабного вторгенення. У березні-квітні 2022 року його батальйон першим вирушив у зону ведення бойових дій – прикривав північно-західні підступи до столиці України. З початку квітня 2023 року – на сході України (Лиманський напрямок).
За виявлену мужність солдат Петро Гаврилюк нагороджений відзнакою Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «Щит переможця». Нагороду бійцю особисто вручив Командувач СВ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
А вдома на Волині на свого «Туриста» чекає з Перемогою любляча сім’я: дружина Олена Петрівна, 17-річна донька Юлія та семирічний син Олександр.
Пан Петро не має жодних сумнівів щодо того, чим закінчиться ця війна:
– Ми неодмінно здобудемо беззаперечну Перемогу – завдяки нашій любові до Батьківщини, професіоналізму кожного військовослужбовця та надійному плечу побратима!
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