Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми





Про це йдеться у розслідуванні "Схем", пише



Зокрема, нинішній депутат Київради Олександр Попов, харківський суддя Владислав Єгупенко і голова секретаріату Конституційного суду.



У 2004 році голова Центральної виборчої комісії Сергій Ківалов оголосив Віктора Януковича "переможцем" виборів президента. На тлі повідомлень про фальсифікації почалася Помаранчева революція.



На тлі цього прихильники Януковича і росії влаштовували свої заходи. Вони зібралися на з'їзд у Сіверськодонецьку, де лунали заклики про створення "Південно-східної української автономної республіки". У ті ж дні депутати обласних рад у Харкові та Луганську проголосували на надзвичайних сесіях за виконавчі комітети, які мали перебрати на місцях владу від Києва. А Донецька облрада ухвалила окреме рішення про проведення референдуму щодо надання області "статусу республіки в складі федерації". Всі ці заходи підтримала російська влада.



"Схеми" розшукали закриту кримінальну справа щодо з’їзду в Сіверськодонецьку та сепаратистських рішень облрад на сході.



"Я точно можу сказати, що ніякого антидержавного підходу чи якогось бачення проти України не було. Навпаки. За розвиток України", – сказав Попов у коментарі "Схемам".



Тодішній керівник міліцією на харківській Південній залізниці Владислав Єгупенко був у складі виконавчого комітету, який мав перебрати усю повноту влади від Києва. Тоді так званий виконавчий комітет Харківської області вирішив відділитися від влади в Києві і перепідпорядкував міліцію в області та на залізниці, а також телебачення, зупинив перерахування коштів до держбюджету. Зараз Владислав Єгупенко – суддя окружного адмінсуду Харкова. На запитання про те, чи брав він участь у надзвичайній сесії, на якій Харківська область перепідпорядковувала міліцію, суддя сказав: "Я не пам’ятаю, я цього не пам'ятаю, зовсім нічого не пам’ятаю, чесно кажучи, перепрошую". А ще він сказав, що був проти.



У Донецьку у день Сіверськодонецького з'їзду зібралися депутати обласної ради на чолі із Борисом Колесніковим. Депутати ухвалили рішення провести "референдум" щодо "перетворення України в федерацію з самостійним статусом Донецької області". Це неконституційно, адже Конституція не містить норми про місцевий референдум.



"Серед архівних документів «Схеми» розшукали список з прізвищами депутатів Донецької облради, які ініціювали розгляд питання про референдум. Пізніше – невідомо, коли саме – у документі закреслили слово «республіка» і замінили на «суб’єкт»", – додали журналісти.



Кримінальна справа містить список людей, що були призначені в комісію з проведення цього "референдуму". Там є викладач Донецького технічного університету Володимир Алтухов. Він і досі викладач цього вишу. На запитання про те, як він у цей список потрапив, викладач відповів: "Це я, мабуть, буквально, потрапив отак от механічно, тому що я про це і не чув і згодом, тому що, мабуть, я був у списках спостерігачів від Януковича".



Один із тих, хто просував ідею проведення референдуму про створення Донецької республіки – Віктор Бесчастний. Тоді він був депутатом Донецької облради і очолював там комісію з питань депутатської діяльності. Ця людина підписалася під листом, в якому просили тодішнього голову Донецької облради Бориса Колеснікова розглянути питання про референдум. Зараз він – голова секретаріату Конституційного суду, який перевіряє всі звернення і вирішує, виносити їх на розгляд чи ні.



"Саме Бесчастний у 2004-му і обґрунтував для депутатів необхідність проведення так званого «референдуму»", – зазначили журналісти.



Про це свідчить пояснювальна записка, в якій він писав, що це питання виноситься на обласну сесію "з урахуванням політичної ситуації, яка загрожує громадській безпеці, конституційному ладу, життю і здоров’ю громадян, враховуючи зібрання територіальних громад та звернення депутатів Донецької облради". Він також погодив проєкт рішення про проведення референдуму. Журналістам він зараз сказав, що ролі в сепаратистському референдумі не мав, участі не брав, документів не готував і нічого не підписував, "від цих питань відмовився".



Разом із Бесчастним проєкт рішення про референдум погодив, зокрема, Олександр Зац – заступник голови Донецької обласної ради. Зараз Зац – член Національного олімпійського комітету України. У 2022 він виїхав за кордон під виглядом волонтера і не повернувся.



Серед запрошених у день голосування за референдум також значиться прізвище Руслана Черкаського, на той момент – очільника Донбаської регіональної митниці. У 2023 році його звільнили з посади заступника голови Державної митної служби.



Кримінальні справи щодо сепаратизму причетних до цих з'їздів і обласних "підпорядкувань" припинилися. Президент Ющенко підписав Універсал національної єдності, зокрема, з Януковичем як лідером "Партії регіонів" в 2006 році. Через півтора місяці після цього справи про сепаратизм закрили. Матеріали не були передані до суду, а з Кушнарьова та Тихонова зняли статус обвинувачених. У коментарі журналістам соратник Ющенка, колишній керівник його Секретаріату Олег Рибачук погодився з тим, що кримінальні справи щодо сепаратизму, найімовірніше, припинилися саме через підписання згаданого Універсалу національної єдності.



"Тоді йшлося про те, що потрібно знайти порозуміння, об'єднатися і зшити країну навколо єдиної України. І саме таким чином було досягнуто порозуміння щодо закриття цих справ", – сказав Рибачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чинні українські посадовці брали участь у сепаратистських заходах 2004 року.Про це йдеться у розслідуванні "Схем", пише LB.ua Зокрема, нинішній депутат Київради, харківський суддяі голова секретаріату Конституційного суду.У 2004 році голова Центральної виборчої комісіїоголосив"переможцем" виборів президента. На тлі повідомлень про фальсифікації почалася Помаранчева революція.На тлі цього прихильники Януковича і росії влаштовували свої заходи. Вони зібралися на з'їзд у Сіверськодонецьку, де лунали заклики про створення "Південно-східної української автономної республіки". У ті ж дні депутати обласних рад у Харкові та Луганську проголосували на надзвичайних сесіях за виконавчі комітети, які мали перебрати на місцях владу від Києва. А Донецька облрада ухвалила окреме рішення про проведення референдуму щодо надання області "статусу республіки в складі федерації". Всі ці заходи підтримала російська влада."Схеми" розшукали закриту кримінальну справа щодо з’їзду в Сіверськодонецьку та сепаратистських рішень облрад на сході."Я точно можу сказати, що ніякого антидержавного підходу чи якогось бачення проти України не було. Навпаки. За розвиток України", – сказав Попов у коментарі "Схемам".Тодішній керівник міліцією на харківській Південній залізниці Владислав Єгупенко був у складі виконавчого комітету, який мав перебрати усю повноту влади від Києва. Тоді так званий виконавчий комітет Харківської області вирішив відділитися від влади в Києві і перепідпорядкував міліцію в області та на залізниці, а також телебачення, зупинив перерахування коштів до держбюджету. Зараз Владислав Єгупенко – суддя окружного адмінсуду Харкова. На запитання про те, чи брав він участь у надзвичайній сесії, на якій Харківська область перепідпорядковувала міліцію, суддя сказав: "Я не пам’ятаю, я цього не пам'ятаю, зовсім нічого не пам’ятаю, чесно кажучи, перепрошую". А ще він сказав, що був проти.У Донецьку у день Сіверськодонецького з'їзду зібралися депутати обласної ради на чолі із Борисом Колесніковим. Депутати ухвалили рішення провести "референдум" щодо "перетворення України в федерацію з самостійним статусом Донецької області". Це неконституційно, адже Конституція не містить норми про місцевий референдум."Серед архівних документів «Схеми» розшукали список з прізвищами депутатів Донецької облради, які ініціювали розгляд питання про референдум. Пізніше – невідомо, коли саме – у документі закреслили слово «республіка» і замінили на «суб’єкт»", – додали журналісти.Кримінальна справа містить список людей, що були призначені в комісію з проведення цього "референдуму". Там є викладач Донецького технічного університету Володимир Алтухов. Він і досі викладач цього вишу. На запитання про те, як він у цей список потрапив, викладач відповів: "Це я, мабуть, буквально, потрапив отак от механічно, тому що я про це і не чув і згодом, тому що, мабуть, я був у списках спостерігачів від Януковича".Один із тих, хто просував ідею проведення референдуму про створення Донецької республіки – Віктор Бесчастний. Тоді він був депутатом Донецької облради і очолював там комісію з питань депутатської діяльності. Ця людина підписалася під листом, в якому просили тодішнього голову Донецької облради Бориса Колеснікова розглянути питання про референдум. Зараз він – голова секретаріату Конституційного суду, який перевіряє всі звернення і вирішує, виносити їх на розгляд чи ні."Саме Бесчастний у 2004-му і обґрунтував для депутатів необхідність проведення так званого «референдуму»", – зазначили журналісти.Про це свідчить пояснювальна записка, в якій він писав, що це питання виноситься на обласну сесію "з урахуванням політичної ситуації, яка загрожує громадській безпеці, конституційному ладу, життю і здоров’ю громадян, враховуючи зібрання територіальних громад та звернення депутатів Донецької облради". Він також погодив проєкт рішення про проведення референдуму. Журналістам він зараз сказав, що ролі в сепаратистському референдумі не мав, участі не брав, документів не готував і нічого не підписував, "від цих питань відмовився".Разом із Бесчастним проєкт рішення про референдум погодив, зокрема,– заступник голови Донецької обласної ради. Зараз Зац – член Національного олімпійського комітету України. У 2022 він виїхав за кордон під виглядом волонтера і не повернувся.Серед запрошених у день голосування за референдум також значиться прізвище, на той момент – очільника Донбаської регіональної митниці. У 2023 році його звільнили з посади заступника голови Державної митної служби.Кримінальні справи щодо сепаратизму причетних до цих з'їздів і обласних "підпорядкувань" припинилися. Президент Ющенко підписав Універсал національної єдності, зокрема, з Януковичем як лідером "Партії регіонів" в 2006 році. Через півтора місяці після цього справи про сепаратизм закрили. Матеріали не були передані до суду, а зтазняли статус обвинувачених. У коментарі журналістам соратник Ющенка, колишній керівник його Секретаріатупогодився з тим, що кримінальні справи щодо сепаратизму, найімовірніше, припинилися саме через підписання згаданого Універсалу національної єдності."Тоді йшлося про те, що потрібно знайти порозуміння, об'єднатися і зшити країну навколо єдиної України. І саме таким чином було досягнуто порозуміння щодо закриття цих справ", – сказав Рибачук.

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