На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі

внаслідок ДТП загинуло двоє водіїв: поліція з’ясовує обставини.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилася учора, 8 лютого, на автодорозі Ковель – Луцьк, поблизу села Воля – Любитівська.



47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем Daf, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою вантажівкою Daf, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира.



Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.



У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі: поліція з’ясовує обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 8 лютого, на автодорозі Ковель – Луцьк, поблизу села Воля – Любитівська.47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем Daf, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою вантажівкою Daf, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира.Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.

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