На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі

На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі
У Ковельському районі внаслідок ДТП загинуло двоє водіїв: поліція з’ясовує обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилася учора, 8 лютого, на автодорозі Ковель – Луцьк, поблизу села Воля – Любитівська.

47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем Daf, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою вантажівкою Daf, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира.

Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.

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Теги: Волинь, водії, ДТП
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