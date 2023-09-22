На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 10:05
У Ковельському районі внаслідок ДТП загинуло двоє водіїв: поліція з’ясовує обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 8 лютого, на автодорозі Ковель – Луцьк, поблизу села Воля – Любитівська.
47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем Daf, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою вантажівкою Daf, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира.
Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 8 лютого, на автодорозі Ковель – Луцьк, поблизу села Воля – Любитівська.
47-річний житель Звягеля, керуючи автомобілем Daf, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою вантажівкою Daf, за кермом якої перебував 52-річний житель Житомира.
Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясують усі обставини автопригоди.
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