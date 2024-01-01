Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету
Сьогодні, 09:53
За минулу добу захисники знищили ще 910 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 392380 (+910) осіб,
– танків - 6383 (+11),
– бойових броньованих машин -11899 (+20),
– артилерійських систем - 9411 (+24),
– РСЗВ - 980 (+0),
– засоби ППО - 666 (+1),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+1),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14),
– крилаті ракети - 1880 (+31),
– кораблі / катери - 24 (+0),
– підводні човни - 1 (+0).
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27),
– спеціальна техніка - 1505 (+8).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 392380 (+910) осіб,
– танків - 6383 (+11),
– бойових броньованих машин -11899 (+20),
– артилерійських систем - 9411 (+24),
– РСЗВ - 980 (+0),
– засоби ППО - 666 (+1),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+1),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14),
– крилаті ракети - 1880 (+31),
– кораблі / катери - 24 (+0),
– підводні човни - 1 (+0).
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27),
– спеціальна техніка - 1505 (+8).
Дані уточнюються.
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