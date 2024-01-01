Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 392380 (+910) осіб,



– танків - 6383 (+11),



– бойових броньованих машин -11899 (+20),



– артилерійських систем - 9411 (+24),



– РСЗВ - 980 (+0),



– засоби ППО - 666 (+1),



– літаків - 332 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+1),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14),



– крилаті ракети - 1880 (+31),



– кораблі / катери - 24 (+0),



– підводні човни - 1 (+0).



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27),



– спеціальна техніка - 1505 (+8).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили ще 910 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 392380 (+910) осіб,– танків - 6383 (+11),– бойових броньованих машин -11899 (+20),– артилерійських систем - 9411 (+24),– РСЗВ - 980 (+0),– засоби ППО - 666 (+1),– літаків - 332 (+0),– гелікоптерів - 325 (+1),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14),– крилаті ракети - 1880 (+31),– кораблі / катери - 24 (+0),– підводні човни - 1 (+0).– автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27),– спеціальна техніка - 1505 (+8).Дані уточнюються.

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