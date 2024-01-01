Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету

Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету
За минулу добу захисники знищили ще 910 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 392380 (+910) осіб,

– танків - 6383 (+11),

– бойових броньованих машин -11899 (+20),

– артилерійських систем - 9411 (+24),

– РСЗВ - 980 (+0),

– засоби ППО - 666 (+1),

– літаків - 332 (+0),

– гелікоптерів - 325 (+1),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7191 (+14),

– крилаті ракети - 1880 (+31),

– кораблі / катери - 24 (+0),

– підводні човни - 1 (+0).

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12513 (+27),

– спеціальна техніка - 1505 (+8).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 10:05
Росіяни намагаються скористатися відсутністю допомоги США для України, – Кірбі
Сьогодні, 10:00
Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету
Сьогодні, 09:53
На Волині зіткнулися дві вантажівки: водії загинули
Сьогодні, 09:42
Курс валют у Луцьку 8 лютого
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Захисники за добу знищили майже 900 окупантів Захисники за добу знищили майже 900 окупантів
07 лютий, 11:20
Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів Захисники за добу ще ліквідували 1020 російських окупантів
06 лютий, 10:17
За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів За добу українські захисники ліквідували понад 800 окупантів
05 лютий, 09:39
Захисники за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів Захисники за добу ліквідували ще 1000 російських окупантів
01 лютий, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Сьогодні, 10:49
 0
Командувач Сухопутних військ ЗСУ за виявлену мужність вручив нагороду воїну з Волині
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині в аварії загинули два водії: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 10:05
 0
Росіяни намагаються скористатися відсутністю допомоги США для України, – Кірбі
Сьогодні, 10:00
 0
Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8