Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ





Про це Ігор Поліщук.



"Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році (у відсотковому значенні).



На сесії в лютому ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк став другим серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ.Про це повідомив мер міста"Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році (у відсотковому значенні).На сесії в лютому ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником", - йдеться в повідомленні.

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