Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ

Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ
Луцьк став другим серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

"Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році (у відсотковому значенні).

На сесії в лютому ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником", - йдеться в повідомленні.
Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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