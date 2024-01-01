Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ
Сьогодні, 11:00
Луцьк став другим серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
"Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році (у відсотковому значенні).
На сесії в лютому ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.
"Луцьк зайняв друге місце серед обласних центрів України за коштами, виділеними з бюджету на підтримку ЗСУ у 2024 році (у відсотковому значенні).
На сесії в лютому ми додамо ще 194 мільйони гривень на ЗСУ і вийдемо на 1 місце в Україні за цим показником", - йдеться в повідомленні.
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