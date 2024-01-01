Досі не оголосили тендер: у районі на Волині школярів харчуватимуть лише до кінця лютого

Досі не оголосили тендер: у районі на Волині школярів харчуватимуть лише до кінця лютого
Школярів Камінь-Каширського району харчуватимуть лише до середини-кінця лютого. Адже ще досі не оголосили тендер на організацію харчування здобувачів освіти у 2024 році. Наразі ж учні отримують гарячі обіди через пролонгований тогорічний договір із ТОВ «РАМЕДАС Україна».

Про це пише видання "Нове життя".

Така ситуація із забезпеченням харчуванням здобувачів освіти у лютому виникає не вперше. Однак і цьогоріч не варто чекати позитиву, адже поки що невідомо, коли оголосять тендер на закупівлю послуг із організації гарячого харчування для школярів Камінь-Каширського району.

«Ми уже готові оголошувати тендер, маємо підготовлену необхідну документацію. Однак поки що не знаємо навіть орієнтовної суми, яка у 2024-му виділятиметься у державному бюджеті на гаряче харчування здобувачів освіти, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Наразі діти отримують гарячі обіди через пролонгацію минулорічного договору, орієнтовно послугу з харчування надаватимуть до 15-20 лютого», – прокоментували в управлінні соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської районної державної адміністрації.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, харчування, школярі
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