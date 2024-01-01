Через борги відрізали світло понад 300 волинянам

боргують за отримані послуги.



Про це пише



Станом на 8 лютого 303-м волинянам відімкнули електрику через борги. Всього в області є 18 тисяч споживачів, які мають заборгованість. Це майже удвічі більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.



Наразі енергетики продовжують формувати списки тих, кому доведеться відключити послугу, каже директорка товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньелектрозбут" Оксана Гентіш.



Хто та скільки боргує



Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діяв мораторій на стягнення боргів. З 1 січня, говорить Оксана Гентіш, уряд дозволив відключати послугу електропостачання людям, які боргують за світло.



Поки діяв мораторій, 400 тисяч побутових клієнтів ТОВ "Волиньелектрозбут" сумарно заборгували 46 мільйонів гривень. Понад 15 мільйонів гривень становить борг тих, хто не платив довше, ніж три місяці, каже директорка.



Найсумліннішими платниками за електроенергію, зі слів Оксани Гентіш, є пенсіонери та люди, які отримують субсидії. Менші борги мають жителі сільської місцевості. Найбільше нині боргують споживачі у Луцьку, Ковелі та Нововолинську.



"Є такі особові рахунки, які за період дії мораторію не заплатили жодної гривні. Є люди, які платять щомісяця по 200 гривень, а споживають на 4 000—5 000 гривень в місяць", — каже Оксана Гентіш.



Кому відключатимуть послугу та коли



У списки боржників потрапляють ті люди, які не платять понад три місяці та боргують значні суми — на понад десятки тисяч гривень.



Якщо боржник має заборгованість, то за 10 робочих днів до дати відключення його про це попереджають. За п'ять робочих днів надходить повторне попередження, надсилають рекомендований лист на відділення пошти за адресою боржника.



Якщо людина не розраховується після двох попереджень, тоді їй відключають послугу.



"Вартість робіт з відключення та підключення — це додаткові витрати для споживачів. Якщо відключають на лічильнику — це вартує близько 700 гривень, а якщо відключають на опорі біля будинку — це понад 2 100 гривень", — зазначила Оксана Гентіш.



Станом на 8 лютого 1 511 споживачів на Волині попереджені про відключення світла за борги, 543 із них — сплатили заборгованість до дня припинення електропостачання, а 303 споживачів — відключені від послуги.



Для тих споживачів, які не мають змоги заплатити за світло через поважну причину, існує послуга реструктуризації боргу. Кожен такий випадок розглядають індивідуально, каже Оксана Гентіш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відключили електропостачання понад 300 споживачів, якіПро це пише Суспільне Станом на 8 лютого 303-м волинянам відімкнули електрику через борги. Всього в області є 18 тисяч споживачів, які мають заборгованість. Це майже удвічі більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.Наразі енергетики продовжують формувати списки тих, кому доведеться відключити послугу, каже директорка товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньелектрозбут"Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діяв мораторій на стягнення боргів. З 1 січня, говорить Оксана Гентіш, уряд дозволив відключати послугу електропостачання людям, які боргують за світло.Поки діяв мораторій, 400 тисяч побутових клієнтів ТОВ "Волиньелектрозбут" сумарно заборгували 46 мільйонів гривень. Понад 15 мільйонів гривень становить борг тих, хто не платив довше, ніж три місяці, каже директорка.Найсумліннішими платниками за електроенергію, зі слів Оксани Гентіш, є пенсіонери та люди, які отримують субсидії. Менші борги мають жителі сільської місцевості. Найбільше нині боргують споживачі у Луцьку, Ковелі та Нововолинську."Є такі особові рахунки, які за період дії мораторію не заплатили жодної гривні. Є люди, які платять щомісяця по 200 гривень, а споживають на 4 000—5 000 гривень в місяць", — каже Оксана Гентіш.У списки боржників потрапляють ті люди, які не платять понад три місяці та боргують значні суми — на понад десятки тисяч гривень.Якщо боржник має заборгованість, то за 10 робочих днів до дати відключення його про це попереджають. За п'ять робочих днів надходить повторне попередження, надсилають рекомендований лист на відділення пошти за адресою боржника.Якщо людина не розраховується після двох попереджень, тоді їй відключають послугу."Вартість робіт з відключення та підключення — це додаткові витрати для споживачів. Якщо відключають на лічильнику — це вартує близько 700 гривень, а якщо відключають на опорі біля будинку — це понад 2 100 гривень", — зазначила Оксана Гентіш.Станом на 8 лютого 1 511 споживачів на Волині попереджені про відключення світла за борги, 543 із них — сплатили заборгованість до дня припинення електропостачання, а 303 споживачів — відключені від послуги.Для тих споживачів, які не мають змоги заплатити за світло через поважну причину, існує послуга реструктуризації боргу. Кожен такий випадок розглядають індивідуально, каже Оксана Гентіш.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію