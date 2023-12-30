У США провалили голосування про допомогу для України
07 лютий, 23:17
У Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону щодо допомоги Україні та безпеки американського кордону. Про це стало відомо з трансляції засідання.
Голосування у Сенаті завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи необхідно було набрати 60 голосів, - пише УНІАН.
Проте у ЗМІ раніше повідомляли, що є і план "Б". Сенатори-демократи готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.
Відповідно, після провального голосування очікується ще одне. Шанс на схвалення допомоги України сенаторами ще є.
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Голосування у Сенаті завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи необхідно було набрати 60 голосів, - пише УНІАН.
Проте у ЗМІ раніше повідомляли, що є і план "Б". Сенатори-демократи готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.
Відповідно, після провального голосування очікується ще одне. Шанс на схвалення допомоги України сенаторами ще є.
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