У США провалили голосування про допомогу для України

У США провалили голосування про допомогу для України
У Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону щодо допомоги Україні та безпеки американського кордону. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Голосування у Сенаті завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи необхідно було набрати 60 голосів, - пише УНІАН.

Проте у ЗМІ раніше повідомляли, що є і план "Б". Сенатори-демократи готувалися розділити питання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню й кордону.

Відповідно, після провального голосування очікується ще одне. Шанс на схвалення допомоги України сенаторами ще є.

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Теги: США, допомога, війна, Україна
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