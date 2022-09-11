У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО

У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО
Нововолинські рятувальники ліквідували пожежу дачного будиночка, а також визволили жінку, яка випадково зачинилася на балконі.

Про це йдеться на сторінці волинських ДСНСників у фейсбуці.

7 лютого, близько 15 години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дачному будиночку на дачному масиві "Прикордонник" Литовезької громади. За викликом спрямували чергову варту 5 ДПРЧ. Майже годину рятувальники працювали над приборканням горіння, що охопило зовнішню стіну й покрівлю будівлі.
Причину пожежі з'ясовують.
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО


Надвечір допомоги рятувальників потребувала мешканка Нововолинська - жінка випадково зачинилася на балконі на 9-поверсі. Рятувальники провели аварійне відкривання вхідних дверей, тоді зсередини відчинили балконні двері й господиня потрапила в оселю.
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО
У місті на Волині жінка закрилася на балконі 9 поверху. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДСНС, пожежа
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