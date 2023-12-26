Страви з риби: підбірка смачних рецептів

Рибна страва вирізняється своєю корисністю, адже деякі компоненти, які є в рибі, людині просто життєво необхідні. І отримати їх можна тільки з конкретних продуктів, які повинні бути в раціоні.Якщо говорити про користь риби для нашого здоров’я і організму, то не можна ігнорувати той науковий факт, що рибна страва має в собі багато білка, вітамінів і корисних мікроелементів. Багато людей, які відмовляються від м’яса, додають в свій раціон рецепти рибних страв, щоб бути здоровими. А ще це джерело сил і енергії на весь день.Але це ще не все. Рибні страви мають в собі цінні жирні кислоти омега 3. Особливо, у великій кількості вони містяться в лососі. Саме тому лосось є у всіх рекомендаціях щодо здорового харчування і навіть в раціонах багатьох дієт.- про користь риби на противагу м’яса або птиці проведено багато досліджень. Вже давно відомо, що вчені шляхом безлічі практичних досліджень довели, що рибне м’ясо набагато швидше перетравлюється і засвоюється організмом, ніж свинина, курятина або телятина.- риба містить особливий вид жиру, який містить велику кількість вітамінів А, D і надзвичайно корисних насичених жирних кислот.рибні страви також корисні тому, що містить фосфор, йод і фтор. У такій концентрації ви більше не знайдете їх в інших продуктах. Хіба це не привід додати їх в свій щоденний раціон і нарешті почати вести здоровий спосіб життя, а також оздоровити своє харчування на кожен день?Тож ми зібрали кілька смачних та легких у приготування страв з риби.Червона риба з медово-гірчичним соусом – це насамперед смачна, а, по-друге, дієтична страва. Мед і соєвий соус додадуть рибі пікантний солодкуватий присмак. Рецепт дуже простий, готується швидко.лосось – 300 г;шампіньйони – 150 г;селера – 150 г;броколі – 150 г;морква – 150 г;вершкове масло – 50 г;соєвий соус – 2 ст. л.;гірчиця у зернах – 1 ст. л.;мед – 1 ст. л.;італійські трави – 1 ст. л.;оливкова олія – 1 ст. л.Чистимо і ріжемо селеру, гриби та моркву. Солимо, додаємо італійські трави і оливкову олію. Перемішуємо.Рибу солимо, перчимо і викладаємо на деко разом з овочами.Вершкове масло, гірчицю зернисту, соєвий соус і мед ставимо на плиту. При постійному помішуванні чекаємо, поки розтопиться масло.Поливаємо рибу і овочі остиглим соусом. Ставимо лосося з овочами в розігріту духовку до готовності, приблизно на 10-15 хвилин.Подаємо запеченого лосося з овочами і соусом!Поради. З цим соусом можна запікати не тільки рибу, а й, наприклад, куряче філе. З рибою в медовому соусі можна подати картоплю, рис і так далі.Дуже смачна риба, тушкована в горщику.філе риби (судак, хек, минтай) – 500-600 г;рослинна олія – 100 мл;цибуля – 2 шт.;томатний соус – 3 ст. л.;червоний молотий перець – за смаком;рибний бульйон – 250 мл;часник – 0,5 зубчика;рублена зелень – 2 ст. л.;сіль – за смаком;лавровий лист – 1-2 шт.;перець горошком – 5-6 шт.Залити рибу водою, довести до кипіння, вкинути лавровий лист, кілька перців горошком. Варити 40 хвилин.Рибне філе посипати сіллю, нарізати шматочками і обсмажити в 50 мл рослинної олії до легкого золотистого кольору.Ріпчасту цибулю подрібнити і підсмажити на олії.Додати томатний соус і червоний мелений перець.Влити бульйон і трохи посолити. Довести до кипіння.На дно горщика покласти лавровий лист і перець горошком. Потім укласти смажену рибу.Залити бульйоном з цибулею.Заправити розтертим часником і зеленню. Накрити кришкою і поставити в духовку. Запікати печеню з риби 50 хвилин при 180 градусах (враховуючи час нагрівання духовки).До столу печеню з риби подавати в горщику. До риби можна відварити картоплю.Поради. Можна розкласти рибу в порційні маленькі горщики. Тоді час запікання трохи зменшиться.Закуска з філе хека в кошиках з лаваша, яка дуже швидко готується. Смачна і дуже апетитна рибка, запечена в духовці, нікого не залишить байдужим. Підійде як на святковий стіл, так і на щодень.лаваш – 1 шт.;філе хека – 4 шт.;курячі яйця – 2 шт.;сметана (20%) – 1 ст. л.;цибуля – 1 шт.;сир твердий – 70 г;рослинна олія – 50 мл;сіль – 0,5 ч. л.Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на олії.Кожне філе хека розрізати на три поздовжні тонкі смужки. Вони повинні бути приблизно однакової ширини.У миску розбити яйця. Додати сметану. Потім посолити. Все добре перемішати.Додати в яєчну суміш обсмажену цибулю і знову перемішати.Твердий сир натерти на дрібній тертці.Тонкий лаваш нарізати невеликими квадратиками (за кількістю смужок риби).Розігріти духовку до 180 градусів. У силіконові форми вставити паперові формочки для випічки кексів.У формочки покласти квадрати лаваша.Смужки хека згорнути рулетиками і помістити в кошики з лаваша.Додати приблизно по 1 ст. ложці яєчної суміші в кожен кошик. Намагатися розподілити рівномірно суміш, щоб вистачило на кожну порцію.Зверху посипати тертим сиром.Відправити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Риба готується швидко.Поради. Можна також поекспериментувати з іншими видами риби.Кілька, тюлька чи анчоуси придатні не тільки для засолювання. З такої рибки можна приготувати безліч інших страв, наприклад, рибні відбивні. Цей рецепт дуже популярний в Одесі. Вони виходять смачними і нагадують повноцінні рибні котлети.свіжа кілька (тюлька/анчоуси/корюшка/дрібна салака/мойва) – 500 г;яйця – 2 шт.;борошно пшеничне – 2 ст. л. з гіркою;цибуля зелена – 0,3 пучка;олія соняшникова – 60 мл;сіль – за смаком;перець чорний мелений – за смаком.Розділіть рибку на філе, тобто видаліть голови, нутрощі і хребти. Перекладіть філе риби у миску. Відходи викиньте.В іншу миску розбийте яйця, додайте сіль і чорний мелений перець. Збийте яйця виделкою або маленьким вінчиком.Всипте борошно. Як слід перемішайте до отримання тіста, воно має бути трохи густіше, ніж для млинців.У миску з рибними філешками перелийте тісто. До рибки в клярі додайте нарізану тонкими кільцями зелену цибулю. Перемішайте.У сковороді розігрійте олію. Ложкою викладіть рибний фарш у масло, по 1 ст.л. для однієї відбивної.Смажте рибні відбивні з обох сторін до рум'яної скоринки, вогонь має бути середній.Биточки з кільки подавайте до столу в гарячому, теплому або охолодженому вигляді – смачно буде в будь-якому разі.Поради. Найчастіше рибні відбивні готують з тюльки. Рибка бажано повинна бути свіжою або свіжомороженою (тобто не солоною).Ніжна, соковита і апетитна рибка на вечерю. Дуже просто і неймовірно смачно!дорадо – 2 шт.;помідори – 2 шт.;цибуля – 1 шт.;оливкова олія – 2 ст. л.;прованські трави – 1 ч. л.;сіль – за смакомперець чорний мелений – за смаком.Рибу очистити від луски, випатрати, промити, обсушити паперовими рушниками, натерти сіллю, перцем і сушеними травами.Цибулю нарізати тонкими півкільцями.Помідор залити окропом, потім облити холодною водою, зняти шкірку, дрібно нарізати.Цибулю обсмажити на оливковій олії до прозорості, додати помідори, тушкувати всі разом 3-4 хвилини.Рибу начинити овочами, загорнути у фольгу.Запікати дорадо в духовці, нагрітій до 200 °С 30 хв.Потім фольгу розкрити, змастити рибку оливковою олією і запікати ще 10 хвилин, до рум'яної скоринки.Поради. Подати рибку можна з лимончиком та гілочками кінзи.Скумбрія за цим рецептом виходить смачна, соковита і ароматна, а на її приготування ви не витратите багато часу.скумбрія свіжа (свіжоморожена) – 2 шт.;паприка солодка мелена – 1 ч. л.;часник сухий – 2 ч. л.;кріп сухий – 1 ч. л.;рослинна олія – 2-3 ст. л.;сіль – за смаком.Філеруємо скумбрію. Солимо філе з обох сторін.Готуємо маринад: змішуємо паприку, кріп, часник і рослинну олію.Змащуємо скумбрію маринадом з обох сторін, викладаємо у форму для запікання і залишаємо маринуватися на 60 хв.Потім відправляємо скумбрію в духовку на 20 хвилин при 200˚С.Поради. Перед подачею прикрасьте страву лимоном та свіжою зеленню.