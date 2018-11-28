На Волині продовжили дію старих перепусток у комендантську годину

На Волині продовжили дію старих перепусток у комендантську годину
Від сьогодні, 1 лютого, на Волині мали почати діяти перепустки нового зразка. Однак, поки пролонгували дію старих перепусток у комендантську годину.

Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.

Нагадуємо, що з 1 лютого на Волині вводять у користування перепустки нового зразка.

«Звертаємо увагу волинян та усіх мешканців області – для переміщення по території Волині в умовах комендантської години необхідно отримати оновлену перепустку. Разом з тим, через великий обсяг технічної роботи, термін дії перепустки старого зразка продовжено до 5 лютого», - заявили в ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: влада, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом
Сьогодні, 14:48
На Волині збирають підписи за посмертну нагороду полеглому Герою
Сьогодні, 14:34
На Волині продовжили дію старих перепусток у комендантську годину
Сьогодні, 14:09
Під Авдіївкою загинув прикордонник із Луцька
Сьогодні, 13:51
Підігрітий алкоголем волинянин обморозив ноги і опинився в лікарні
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
28 листопад, 2018, 02:08
Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА Назвали нового першого заступника голови Волинської ОДА
27 листопад, 2018, 02:08
В уряді оголосили догану голові РДА на Волині В уряді оголосили догану голові РДА на Волині
03 листопад, 2018, 01:38
Волиняни знають, як боротися з корупцією. А влада? Волиняни знають, як боротися з корупцією. А влада?
21 січень, 2016, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Масштабну пожежу на Волині гасив робот із Рівненщини
Сьогодні, 15:23
 0
Скорботний день: у Нововолинську поховали двох Героїв
Сьогодні, 15:06
 0
Львівського депутата спіймали на махінаціях із землею
Сьогодні, 14:59
 0
Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом
Сьогодні, 14:48
 0
На Волині збирають підписи за посмертну нагороду полеглому Герою
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8