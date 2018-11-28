На Волині продовжили дію старих перепусток у комендантську годину
Сьогодні, 14:09
Від сьогодні, 1 лютого, на Волині мали почати діяти перепустки нового зразка. Однак, поки пролонгували дію старих перепусток у комендантську годину.
Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.
Нагадуємо, що з 1 лютого на Волині вводять у користування перепустки нового зразка.
«Звертаємо увагу волинян та усіх мешканців області – для переміщення по території Волині в умовах комендантської години необхідно отримати оновлену перепустку. Разом з тим, через великий обсяг технічної роботи, термін дії перепустки старого зразка продовжено до 5 лютого», - заявили в ОВА.
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Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.
Нагадуємо, що з 1 лютого на Волині вводять у користування перепустки нового зразка.
«Звертаємо увагу волинян та усіх мешканців області – для переміщення по території Волині в умовах комендантської години необхідно отримати оновлену перепустку. Разом з тим, через великий обсяг технічної роботи, термін дії перепустки старого зразка продовжено до 5 лютого», - заявили в ОВА.
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