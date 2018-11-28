На Волині продовжили дію старих перепусток у комендантську годину

Від сьогодні, 1 лютого, на Волині мали почати діяти перепустки нового зразка. Однак, поки пролонгували дію старих перепусток у комендантську годину.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Нагадуємо, що з 1 лютого на Волині«Звертаємо увагу волинян та усіх мешканців області – для переміщення по території Волині в умовах комендантської години необхідно отримати оновлену перепустку. Разом з тим, через великий обсяг технічної роботи, термін дії перепустки старого зразка продовжено до 5 лютого», - заявили в ОВА.