Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом
Сьогодні, 14:48
У Цуманській громаді на Волині провели в останню земну путь Героя Олександра Галаса.
Про це у фейсбуці повідомив священник Михайло Кулакевич.
Під час бою неподалік села Кліщіївка на Донеччині 18 січня 2024 року загинув 36-річний волинянин Олександр Галас із Цуманської громади.
«Господь хай упокоїть Воїна в Оселях Праведних. Рідним щирі співчуття. Україні Перемоги на ворогом!» - зазначив священник.
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Про це у фейсбуці повідомив священник Михайло Кулакевич.
Під час бою неподалік села Кліщіївка на Донеччині 18 січня 2024 року загинув 36-річний волинянин Олександр Галас із Цуманської громади.
«Господь хай упокоїть Воїна в Оселях Праведних. Рідним щирі співчуття. Україні Перемоги на ворогом!» - зазначив священник.
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