Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом

Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом
У Цуманській громаді на Волині провели в останню земну путь Героя Олександра Галаса.

Про це у фейсбуці повідомив священник Михайло Кулакевич.

Під час бою неподалік села Кліщіївка на Донеччині 18 січня 2024 року загинув 36-річний волинянин Олександр Галас із Цуманської громади.

Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом


«Господь хай упокоїть Воїна в Оселях Праведних. Рідним щирі співчуття. Україні Перемоги на ворогом!» - зазначив священник.

Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом
Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом
Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом


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Теги: загиблі, війна
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