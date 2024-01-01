Навіки 36: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Галасом

Олександра Галаса.



Про це у фейсбуці повідомив священник Михайло Кулакевич.



Під час бою неподалік села Кліщіївка на Донеччині 18 січня 2024 року загинув 36-річний волинянин Олександр Галас із Цуманської громади.







«Господь хай упокоїть Воїна в Оселях Праведних. Рідним щирі співчуття. Україні Перемоги на ворогом!» - зазначив священник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Цуманській громаді на Волині провели в останню земну путь ГерояПро це у фейсбуці повідомив священникПід час бою неподалік села Кліщіївка на Донеччині 18 січня 2024 рокуОлександр Галас із Цуманської громади.«Господь хай упокоїть Воїна в Оселях Праведних. Рідним щирі співчуття. Україні Перемоги на ворогом!» - зазначив священник.

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