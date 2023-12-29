Львівського депутата спіймали на махінаціях із землею
Сьогодні, 14:59
На Львівщині підозру отримав депутат райради за махінації з землею на 6 млн грн. Перебуваючи на посаді голови сільради, фігурант незаконно відчужив землі комунальної власності приватним особам. Одну з ділянок оформив на свою дружину.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, посадовець провернув оборудку з землями Національної академії аграрних наук (НААН). Перебуваючи на посаді голови сільради, своїми рішеннями, без належного погодження з НААН, збільшив межі одного з сіл Львівщини та змінив форму власності цих земель з державної на комунальну.
Надалі земельні ділянки поблизу Львова передав у приватну власність, а одну з них оформив на свою дружину. Внаслідок неправомірних дій посадової особи незаконно відчужено 4 га землі, а сума збитків становила майже 6 млн грн.
На підставі зібраних доказів колишньому голові сільради, а нині чинному депутату однієї з місцевих районних рад, повідомили про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 209 (легалізації майна одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Також підозру отримав і суб’єкт господарської діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, який займався розробкою проєктно-технічної документації. Йому інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Проводяться заходи з повернення земель у державну власність.
Досудове розслідування здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.
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Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як встановили оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, посадовець провернув оборудку з землями Національної академії аграрних наук (НААН). Перебуваючи на посаді голови сільради, своїми рішеннями, без належного погодження з НААН, збільшив межі одного з сіл Львівщини та змінив форму власності цих земель з державної на комунальну.
Надалі земельні ділянки поблизу Львова передав у приватну власність, а одну з них оформив на свою дружину. Внаслідок неправомірних дій посадової особи незаконно відчужено 4 га землі, а сума збитків становила майже 6 млн грн.
На підставі зібраних доказів колишньому голові сільради, а нині чинному депутату однієї з місцевих районних рад, повідомили про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 209 (легалізації майна одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Також підозру отримав і суб’єкт господарської діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, який займався розробкою проєктно-технічної документації. Йому інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Проводяться заходи з повернення земель у державну власність.
Досудове розслідування здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.
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