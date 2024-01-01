Скорботний день: у Нововолинську поховали двох Героїв

У Нововолинській громаді краяни сьогодні, 1 лютого, провели в останню путьПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЗа його словами, сьогодні Нововолинська громада – в жалобі. Провели в останню дорогу двох Героїв. 33-річний Олександр Карабін і 30-річний Володимир Кузьменко поповнили лави Небесного воїнства. Вони поклали на вівтар свободи свої життя, віддали найдорожче заради України.«Ще дві українські сім’ї втратили рідних людей. Осиротіли діти, у вічній скорботі батьки, сестри, брати, дружини. Розділяємо цей невимовний біль із ними та молимося, щоб Бог допоміг їм пережити горе. Вічна пам’ять і Царство Небесне Героям», - зазначив мер Нововолинська.