Масштабну пожежу на Волині гасив робот із Рівненщини

ліквідації пожежі на птахокомплексі у Волинській області.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Рівненщини.



Зокрема у гасінні масштабної пожежі брав участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1 з аварійно-рятувального загону спеціпризначення ДСНС Рівненщини.



Робот Magirus Wolf R1 вже не вперше залучається до ліквідації пожеж за межами нашої області. Так його залучали до гасіння серйозних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецтехніка рятувальників Рівненщини залучалася доу Волинській області.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Рівненщини.Зокрема у гасінні масштабної пожежі брав участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1 з аварійно-рятувального загону спеціпризначення ДСНС Рівненщини.Робот Magirus Wolf R1 вже не вперше залучається до ліквідації пожеж за межами нашої області. Так його залучали до гасіння серйозних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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