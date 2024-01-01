Масштабну пожежу на Волині гасив робот із Рівненщини
Сьогодні, 15:23
Спецтехніка рятувальників Рівненщини залучалася до ліквідації пожежі на птахокомплексі у Волинській області.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Рівненщини.
Зокрема у гасінні масштабної пожежі брав участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1 з аварійно-рятувального загону спеціпризначення ДСНС Рівненщини.
Робот Magirus Wolf R1 вже не вперше залучається до ліквідації пожеж за межами нашої області. Так його залучали до гасіння серйозних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Рівненщини.
Зокрема у гасінні масштабної пожежі брав участь тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1 з аварійно-рятувального загону спеціпризначення ДСНС Рівненщини.
Робот Magirus Wolf R1 вже не вперше залучається до ліквідації пожеж за межами нашої області. Так його залучали до гасіння серйозних пожеж у Житомирській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
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