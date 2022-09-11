На Волині горіла будівля птахокомплексу

На Волині горіла будівля птахокомплексу
На Волині ліквідували пожежу в складській будівлі птахокомплексу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Займання сталося 1 лютого близько 4-ї години у м. Нововолинськ.

До гасіння залучались 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот.

Пожежу ліквідовано о пів на восьму ранку на площі понад 4000 м². Постраждалих немає.

Причина та збитки з'ясовуються.
На Волині горіла будівля птахокомплексу
На Волині горіла будівля птахокомплексу
На Волині горіла будівля птахокомплексу

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Теги: Волинь, Нововолинськ, пожежа
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