На Волині горіла будівля птахокомплексу
Сьогодні, 10:13
На Волині ліквідували пожежу в складській будівлі птахокомплексу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Займання сталося 1 лютого близько 4-ї години у м. Нововолинськ.
До гасіння залучались 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот.
Пожежу ліквідовано о пів на восьму ранку на площі понад 4000 м². Постраждалих немає.
Причина та збитки з'ясовуються.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Займання сталося 1 лютого близько 4-ї години у м. Нововолинськ.
До гасіння залучались 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот.
Пожежу ліквідовано о пів на восьму ранку на площі понад 4000 м². Постраждалих немає.
Причина та збитки з'ясовуються.
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