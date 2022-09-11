На Волині горіла будівля птахокомплексу





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Займання сталося 1 лютого близько 4-ї години у м. Нововолинськ.



До гасіння залучались 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот.



Пожежу ліквідовано о пів на восьму ранку на площі понад 4000 м². Постраждалих немає.



Причина та збитки з'ясовуються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині ліквідували пожежу в складській будівлі птахокомплексу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Займання сталося 1 лютого близько 4-ї години у м. Нововолинськ.До гасіння залучались 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот.Пожежу ліквідовано о пів на восьму ранку на площі понад 4000 м². Постраждалих немає.Причина та збитки з'ясовуються.

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